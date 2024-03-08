Андрей Шарендо: Наши мужественные женщины даже за решеткой продолжают борьбу 8.03.2024, 16:01

За всех нас.

Муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо 8 марта опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказал, как Международный женский день отмечался в семье, а также, что уже два месяца о Полине ничего неизвестно.

— Полина не отмечала 8 марта. И, зная историю этого «праздника», всегда с улыбкой относилась к этой цветочно-подарочной лихорадке. Но как день солидарности с женщинами, борющимися за свои права, этот день может существовать. Для белорусов это день когда стоит вспомнить наших мужественных женщин, которые даже за решеткой продолжают борьбу. И это борьба не только за свою жизнь, честь и достоинство, это борьба за свободу и независимость Беларуси. Это борьба за всех нас, – написал Андрей Шарендо.

Андрей Шарендо отметил, что 8 марта – ровно два месяца, как от Полины нет никаких вестей – администрация колонии включила в отношении женщины и ее семьи режим инкоммуникада.

«Два месяца отсутствия любой информации о состоянии Полины, только черная тишина. Держись, любимая! Верим, ждем, молимся и делаем все возможное», – резюмировал Андрей Шарендо.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Первый раз ей назначили 2 года колонии за якобы насилие в отношении милиционера, оскорбление Лукашенко и оскорбление представителя власти. Затем были еще два приговора как под копирку: по 1 году заключения по обвинению в злостном неповиновении администрации колонии. В этом году Полина должна выйти на свободу, но Андрей беспокоится, что ее могут снова не выпустить и призывает давить на режим Лукашенко.