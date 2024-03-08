Бобруйчанина уволили за выпивку и потребовали 35 тысяч рублей, потраченных на его обучение 4 8.03.2024, 16:28

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Но мужчине удалось выйти победителем из этой истории.

Выпускник БНТУ из Бобруйска попал в переделку. По собственной вине. После учебы по распределению оказался на госпредприятии в Минске. Но вскоре был уволен за то, что пришел на работу подшофе. Университет, узнав об этом, потребовал возврата денег, потраченных на его обучение – 35 215 рублей. Но проиграл.

По материалам дела, размещенным в Банке судебных решений, события развивались так. 28 июня 2022 года бобруйчанин получил диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «инженер-теплоэнергетик по автоматизации». Комиссия по распределению направила его на работу в Минское РУП электроэнергетики, где он с 1 августа начал работать инженером-системотехником. А 28 октября молодого специалиста уволили за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

По законодательству, выпускники белорусских вузов, обучавшиеся на бюджете, отрабатывают два года после получения диплома, а целевики – пять лет.

О произошедшем руководство предприятия уведомило БНТУ. И ректор университета принял решение взыскать с молодого человека деньги, ушедшие на обучение. Вуз направил парню извещение «о необходимости возмещения в добровольном порядке в шестимесячный срок суммы средств, затраченных на его обучение, в размере 35 215 рублей». А спустя полгода «тишины» БНТУ обратился в суд с иском.

Как установили в суде первой инстанций, с извещением университета бобруйчанин не мог ознакомиться физически, поскольку с 16 ноября 2022 года проходил срочную военную службу в войсковой части в Гродно. К слову, занимал должность наводчика в мотострелковой роте. Это и стало основанием для отказа в удовлетворении иска БНТУ.

Кроме того, с университета, как с проигравшей стороны, еще взыскали в доход государства госпошлину – 1760 рублей.

Истец с решением суда не согласился и обжаловал его в Могилевском областном суде. Вторая судебная инстанция признала законность решения суда Бобруйского района и Бобруйска, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу БНТУ.