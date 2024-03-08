ISW: Оккупанты продают военнопленных ВСУ на «черном рынке» 8.03.2024, 16:30

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Что происходит с бойцами потом?

Российские оккупанты продают пленных воинов ВСУ на «черном рынке» чеченским военизированным группировкам. Те в свою очередь затем проводят собственные обмены с Украиной.

Такое заявление сделал украинский представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), со ссылкой на информацию британского издания The Times.

Так, по словам Яценко, чеченские парамилитарные группы покупают на «черном рынке» украинских военнопленных у других российских воинских частей для дальнейшей торговли. То есть, затем они используют украинских защитников для обмена на чеченских, которые находятся в плену у ВСУ.

«Сообщения, что чеченские подразделения, очевидно, проводят собственные обмены пленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как чеченский спецназ «Ахмат», вероятно, не участвуют в более широких российско-украинских обменах пленными на высшем уровне. Российские военные блогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и недостаточное участие в Украине, а после участия в крупных российских наступательных операциях в 2022 году, чеченские силы были отведены в тыловые районы или на менее активные участки фронта», — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что хотя в Женевской конвенции нет статьи, которая запрещает прямо торговлю военнопленными, такая практика, вероятно, нарушает положение о том, что «ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных».