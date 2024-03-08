«В Стамбуле чиновник поил меня турецким чаем в знак извинения за долгое ожидание» 2 8.03.2024, 16:43

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Белоруска решила пожить в разных странах и наличие собаки ее не остановило.

12 стран за год ‒ столько посетил Мишка, у которого нет ни отчества, ни фамилии, потому что он собака. Белоруска Анастасия Бондарович, автор блога «Путешествия с питомцем», завела померанского шпица Мишку в 2022 году, а когда решила пожить в разных странах, то наличие собаки ее не остановило. Сколько стоит взять с собой питомца в поездку или переезд, она подсчитала специально для myfin.by.

‒ Вместе с собакой я путешествую больше года. Мы посетили Грузию, Турцию, страны Европы и Азии. Даже выезд в соседнюю страну может стать большим стрессом для хозяев и самих питомцев. А уж дорога на другой конец света со множеством бумажек на животное ‒ это точно испытание. Мне очень хочется помогать таким людям, поэтому я завела блог, где консультирую владельцев животных по перевозкам по всему миру.

Я отвечаю владельцам питомцев так: если можете оставить собаку дома с родными или друзьями, то оставьте. Но если оставить не можете, то у вас все получится!

С чего начать отъезд с питомцем?

В мире примерно одинаковые правила поездок с питомцами. Для начала у вашего питомца должен быть паспорт, чип и прививки со сроком не более года. Страны не пускают питомцев, которых нельзя никак опознать и которые могут заболеть или, что еще хуже, заразить других.

После первой прививки должен быть выдержан карантин 30 или 21 день, в зависимости от страны. Для некоторых стран карантин должен быть после каждой прививки. Делаем вывод: если вы думаете однажды уехать в отпуск с питомцем или переехать, позаботьтесь о документах заранее.

Стоимость* базового набора в Беларуси для поездки с питомцем:

(*цены указаны приблизительно и зависят от ветклиники)

Паспорт ‒ 20‒24 рубля

Вживление чипа ‒ 45 рублей

Прививка от бешенства ‒ 65‒86 рублей

Комплексная прививка ‒ 75‒86 рублей (первый раз ставится дважды)

Увы, но нет! Паспорта животного достаточно для путешествий внутри страны, но для выезда за рубеж этого мало. Страны требуют подтвердить, что ваше животное здорово. Для этого нужно получить ветеринарный сертификат, обычно в ветклинике или местном Министерстве сельского хозяйства (в каждой стране они будут называться по-разному, но смысл такой).

Побегав по министерствам разных стран, могу с благодарностью сказать, что в Беларуси процесс организован очень понятно и просто. Вам нужно прийти за 3‒5 дней в государственную ветеринарную клинику по вашей прописке, показать питомца и оплатить сертификат.

Один из самых милых визитов за сертификатом у меня был в Стамбуле, где чиновник поил меня турецким чаем в знак извинения за долгое ожидание. Что, к сожалению, не отменяет тот факт, что оформление турецкого сертификата на выезд в разы дороже, чем в Беларуси.

А один из самых простых переходов границы ждал нас в Камбодже, где на собаку даже не посмотрели, не говоря уже о документах. Полагаю, пограничников позабавил бы тот факт, что у животного вообще есть паспорт.

Стоимость* сертификатов на выезд питомца из разных стран:

(*стоимость указана в ознакомительных целях и может меняться в зависимости от города или пересматриваться)

Беларусь ‒ 34 рубля

Турция ‒ 1740 лир (около 172 рублей)

Грузия ‒ 200 лари (около 246 рублей)

Узбекистан ‒ 600 000 сум (около 157 рублей)

Таиланд (Бангкок) ‒ 260 бат (около 24 рублей)

Вьетнам ― 140 000 донгов (около 19 рублей)

Теперь все готово?

Да, но не всегда! Некоторые страны особенно строго относятся к приезжающим питомцам. В Малайзии питомца ждет обязательный 30-дневный карантин, в США требуется анализ на антитела к бешенству, в Японии этот же анализ нужно сдать дважды! Список можно продолжать долго: карантин также требует Сингапур, в Таиланде нужно оформить разрешение на ввоз, а в Индию ввоз животных возможен только по бизнес-визе. На любимый многими остров Бали ввоз собак запрещен из-за распространения бешенства, поэтому все иностранные собаки прибыли туда исключительно задорого и нелегально.

Но опыт показывает, что ввезти питомца можно куда угодно, если этот въезд разрешен, ‒ вопрос в длительности подготовки и стоимости.

Какие перевозчики берут животных?

Когда все документы готовы, хозяевам пора задуматься о транспорте для питомца. Оговорюсь, что рассказываю про самостоятельную перевозку животного. Отправить питомца курьером можно за совсем другие деньги.

Из Беларуси с питомцем самостоятельно можно выехать на машине, автобусе, поезде или самолете. В автобусе перевозка мелкого питомца бесплатная ‒ будьте внимательны, не все перевозчики принимают питомцев. В поезде нужно будет выкупить целое купе. А вот в самолете нужно забронировать для питомца место в багаже или под сиденьем. Сколько это стоит ‒ расскажу в следующих материалах.

Посчитаем на примере

Поделюсь на примере одной из моих поездок, сколько же стоит улететь с питомцем. В марте прошлого года мы с собакой улетели из Минска в Ташкент. У собаки уже были паспорт, чип и прививки ‒ это приблизительно 327 рублей. Добавим сертификат, который мы получили в госветклинике за 3 дня до поездки, ‒ 34 рубля.

Дополнительно можно посчитать переноску, без нее в самолете никак. Переноску я купила в Турции за $10. Также мы возим с собой складные миски, чтобы собаке было удобно в дороге ‒ скажем, еще $6 за две.

Мы летели Uzbekistan Airways и забронировали место на питомца звонком местному представителю. Оплатили в аэропорту $35. В самом Ташкенте доплачивать за собаку в квартире не пришлось, хотя жилье было найти очень трудно. Мы ездили на такси (плюс незначительная сумма за питомца в Яндекс.Такси), а между городами передвигались на поезде, для собаки это бесплатно.

Добавлю стоимость сертификата при выезде из Узбекистана ‒ здесь он стоит около 157 рублей в пересчете на нашу валюту. А также вылет в другую страну (в нашем случае Кыргызстан) ‒ еще порядка $35 теми же Uzbekistan Airways.

Взамен я получила незабываемые воспоминания, как моя собака бегает по горам Тянь-Шань, валяется на склонах, носится за бабочками, а еще уплетает шашлыки от местных официантов.

Почему так важно знать, как путешествовать с питомцем?

Если после прочтения вы все еще скажете, что взять в поездку питомца ‒ это удовольствие для извращенных умом, то я с вами соглашусь. Это действительно непросто и недешево. Но в конце я бы хотела сказать, что в жизни любого человека может случиться не только короткое путешествие, но и основательный переезд.

Многие приюты знакомы с историями, как хозяева питомца переехали и не нашли в себе сил забрать с собой собаку или кота. Но уехать вместе с домашним животным ‒ это не подвиг и не сверхзадача, и мой пример это доказывает.