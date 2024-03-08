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Останься, Буратино

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 8.03.2024, 16:57
  • 2,800
Останься, Буратино

Олигархи продолжат отказываться от российского гражданства.

Минэкономразвития РФ разработало поправки, согласно которым личные фонды российских миллионеров освободят от ежегодных проверок. «Упрощение регулирования личных фондов направлено на стабилизацию управления российскими компаниями и ускоренный переход активов в российскую юрисдикцию», — заявил представитель министерства Илья Торосов.

В стране сейчас масса возможностей заработать деньги, чем отдельные предприниматели занимаются, увеличивая совокупное состояние на 7,953 млрд долларов. Теперь ещё Минэконом развития решило оставить их фонды без проверок. Так власти, создавая альтернативу западным частным фондам и трастам, мотивируют олигархов (и, главное, их средства) предпочесть Россию.

Воспользуются ли щедрым предложением особо обеспеченные граждане? Вряд ли. Потому что как бы ты ни был богат, на территории РФ от денег мало толку. А потому олигархи продолжат отказываться от российского гражданства, лишь бы без всяких помех держать с Западом связь.

Телеграм-канал «День опричника»

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