Зеленский: Путин полностью руководит силовым блоком на территории Беларуси 6 8.03.2024, 17:03

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Произошла дипломатическая оккупация.

Так называемое партнерство Кремля и Минска - это дипломатическая оккупация независимой Беларуси.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Cinque minuti.

«То, что он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) сделал в Беларуси, это без жертв и без крови, это пока что. То есть они союзнические власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что вторжение России в Украину с территории Беларуси, а также удары ракетами - это «дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси».