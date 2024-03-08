В Швеции нашли сокровищницу с более чем 30 000 уникальных артефактов 8.03.2024, 17:21

Среди самых интересных находок – золотое кольцо XV века с гравировкой Христа.

Во время недавних археологических исследований в шведском городе Кальмар состоялось сенсационное открытие - сокровищница из более чем 30 000 древностей. Проект, продолжавшийся два года под руководством Магнуса Стибеуса из Государственного исторического музея, обнаружил не только развалины зданий, подземных помещений и улиц, но и огромное количество артефактов.

Это масштабное исследование позволяет нам заглянуть в жизнь разных слоев населения прошлого – купцов, ремесленников, государственных служащих, прихожан, как богатых, так и малообеспеченных горожан.

Среди самых интересных находок – золотое кольцо XV века с гравировкой Христа, вероятно, женское. Подобные кольца случались в Северной Финляндии, Остергетланде и Уппланде, что свидетельствует об увлекательных исторических связях того времени. Об этом пишет Heritage Daily.

Не менее ценно выявление редкого стеклянного альсенгемета - маленького стеклянного камня, связанного с церковным контекстом. В XIII-XIV веках такие амулеты использовали паломники. Найденный в Кальмаре альсенгемет имеет три изящно вырезанные фигурки, что делает его необычной и особенно ценной находкой.

Кроме реликвий, археологи обнаружили следы Кальмарской войны 1611 между Данией-Норвегией и Швецией за торговые пути и пошлины. Сожженные усадьбы, пушечные ядра, мушкетные шары и мечи свидетельствуют о нападении данско-норвежских войск на город.

Эта находка помогает понять жизнь разных слоев населения и влияние исторических событий, как Кальмарской войны, на город. Золотое кольцо и особенно альсенгемет дают яркое представление о культурных и религиозных практиках того времени.

Поскольку исследователи продолжают анализ и документацию артефактов, потенциал для новых открытий и понимания истории Кальмара остается высоким. Этот археологический проект не только обогащает знания о прошлом, но и демонстрирует важность сохранения и изучения древностей.