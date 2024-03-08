«Лукашенко очень боится будущего» 8.03.2024, 17:43

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Диктатор пытается полностью вытеснить политзаключенных из информационной повестки.

От политзаключенного, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича нет новостей больше года. Письма к нему не пропускают. Известно, что политика постоянно помещают в ШИЗО, из-за чего состояние здоровья политика ухудшилось.

Почему Лукашенко так боится показать Статкевича?

Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделилась соратница Николая Статкевича, активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко:

— Лукашенко знает, что ожидание и неизвестность — это самое тяжелое испытание. Он живёт сегодняшним днём и очень боится будущего.

Самоназначенный в постоянном страхе, неизвестности и одиночестве: он знает, какая это мука. Поэтому для него совершенно естественно заставить также мучиться и всех других, в частности Николая Статкевича и его близких, а также другие семьи политических заключённых. Но вместе с тем и показать Западу, что у него есть заложники, которыми он может торговать.

Вторая причина: Лукашенко пытается полностью вытеснить Статкевича и политзаключённых из информационной повестки.

Впрочем, так же ведут себя все террористы, пока чувствуют свою силу, точно такой же политики придерживается ХАМАС, прячущий заложников и не дающий о них никакой информации.