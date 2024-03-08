Украина получит от ЕС тройной транш по рекордной программе помощи 8.03.2024, 17:52

Раскрыты сроки и суммы.

Украина получит первый транш по рекордной программе помощи от Европейского Союза (ЕС) Ukraine Facility уже в марте 2024 года. До конца месяца на счета Украины поступит 4,5 млрд евро, которые помогут сбалансировать госбюджет, пишет obozrevatel.com. По сути, этот транш будет включать в себя три транша сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

О сумме и сроках рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 8 марта. По его словам, в ЕС все еще продолжается финальная доработка механизма.

«Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility. Мы разработали его на 4 года и считаем, что он предоставит прогнозируемый и предсказуемый поток финансирования Украины, начиная с этого года и до 2027-го на общую сумму 50 млрд евро», – сказал Домбровскис.

Второй транш помощи от ЕС Украина получит уже в апреле, заверил еврочиновник. Он уточнил, что этот транш будет в размере 1,5 млрд евро, то есть за один месяц.

По словам Домбровскиса, с начала войны помощь, которую ЕС предоставил Украине, достигла уже почти 88 млрд евро. «Мы готовы и в дальнейшем продолжать оказывать помощь Украине – финансовую, военную, и какую-либо иную», – сказал представитель ЕК.