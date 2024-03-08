В Минске прошел «Красивый забег»6
- 8.03.2024, 18:04
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На старт вышли единорожки, котики, рок-звезды и просто красавицы.
В Минске состоялся традиционный «Красивый забег», участвовать в котором могут только женщины. Девушки стартовали у «Чижовка-Арены», пишет tochka.by.
Бежать предстояло три километра. Самым быстрым вручали подарки от спонсоров и абсолютно всем – цветы и памятную медаль.
Главная особенность забега – яркие костюмы. Организаторы поощряют участниц не просто сменить каблуки на кроссовки, но и выйти на старт в запоминающемся образе.
В этом году среди бегущих можно было заметить Супергерл, единорога, отвязных балерин в розовых пачках и настоящий герлз-бэнд.
Кто-то ограничился ярким аксессуаром, другие же и вовсе выбрали вариант сражать зрителей не броским «луком», а спортивной формой и естественной красотой.