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В Минске прошел «Красивый забег»

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  • 8.03.2024, 18:04
  • 3,254
В Минске прошел «Красивый забег»

На старт вышли единорожки, котики, рок-звезды и просто красавицы.

В Минске состоялся традиционный «Красивый забег», участвовать в котором могут только женщины. Девушки стартовали у «Чижовка-Арены», пишет tochka.by.

Бежать предстояло три километра. Самым быстрым вручали подарки от спонсоров и абсолютно всем – цветы и памятную медаль.

Главная особенность забега – яркие костюмы. Организаторы поощряют участниц не просто сменить каблуки на кроссовки, но и выйти на старт в запоминающемся образе.

В этом году среди бегущих можно было заметить Супергерл, единорога, отвязных балерин в розовых пачках и настоящий герлз-бэнд.

Кто-то ограничился ярким аксессуаром, другие же и вовсе выбрали вариант сражать зрителей не броским «луком», а спортивной формой и естественной красотой.

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