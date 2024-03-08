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Дед просчитался

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 8.03.2024, 18:43
  • 2,900
Дед просчитался

Теперь огромная часть России под угрозой из-за его бредовых идей.

Вёрстка выпустила обновленную карту «уязвимой территории России». По этой части России теперь в любой момент может прилететь ответка, пока не ракетами, а лишь беспилотниками. Но и этого достаточно, чтобы поразить критическую инфраструктуру и стратегические предприятия, что собственно уже и происходит практически каждый день.

Наверняка ведь мудрый кремлевский стратег все это заранее предусмотрел и спланировал. Ведь не может такого быть, чтобы дед просчитался и теперь огромная часть страны под угрозой из-за его бредовых идей.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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