Топ-5 фильмов про сильных женщин
- 8.03.2024, 19:15
Один из них — о жене Джона Кеннеди.
Собрали топ кинокартин, которые стоит пересмотреть в Международный женский день.
«Эрин Брокович»
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7.4
История об Эрин Брокович, одинокой женщине с тремя детьми, которую жизнь нечасто баловала светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только скромная работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей добиться невиданного успеха, но теперь Эрин потребуется невероятная решительность, чтобы довести дело века до суда.
«Джеки»
Страна: США, Франция, Чили, Китай
22 ноября 1963 года, Даллас. После убийства президента США Джона Кеннеди первая леди Жаклин пытается пережить это ужасное событие.
«По половому признаку»
Страна: США, Китай, Канада
Рейтинг IMDb: 7.1
Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.
Джой
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.6
История четырех поколений семьи. Девушка Джой превращается в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой.
Коко до Шанель
Страна: Франция, Бельгия
Рейтинг IMDb: 6.7
«Коко до Шанель» — экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности — дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась Габриэль Шанель.