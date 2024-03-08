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Топ-5 фильмов про сильных женщин

  • 8.03.2024, 19:15
Топ-5 фильмов про сильных женщин

Один из них — о жене Джона Кеннеди.

Собрали топ кинокартин, которые стоит пересмотреть в Международный женский день.

«Эрин Брокович»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.4

История об Эрин Брокович, одинокой женщине с тремя детьми, которую жизнь нечасто баловала светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только скромная работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей добиться невиданного успеха, но теперь Эрин потребуется невероятная решительность, чтобы довести дело века до суда.

«Джеки»

Страна: США, Франция, Чили, Китай

22 ноября 1963 года, Даллас. После убийства президента США Джона Кеннеди первая леди Жаклин пытается пережить это ужасное событие.

«По половому признаку»

Страна: США, Китай, Канада

Рейтинг IMDb: 7.1

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.

Джой

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.6

История четырех поколений семьи. Девушка Джой превращается в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой.

Коко до Шанель

Страна: Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb: 6.7

«Коко до Шанель» — экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности — дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась Габриэль Шанель.

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