Bloomberg: На следующей неделе ЕС стремится продвинуться вперед в переговорах по вступлению Украины 8.03.2024, 19:33

В Еврокомиссии считают, что Украина еще не выполнила все условия, но «есть очень хороший прогресс».

Европейский Союз планирует предложить рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС на следующей неделе, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Уже есть очень хороший прогресс, поэтому это не должно создать никаких существенных задержек», – заявил Домбровскис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 8 марта в Киеве, отметив, что исполнительная власть ЕС будет рекомендовать государствам-членам приступить к принятию рамочного соглашения после того, как Украина выполнит все оставшиеся условия, передает Bloomberg (перевод — zn.ua.

Переговорные рамки устанавливают руководящие принципы и принципы переговоров о вступлении, и Европейский Совет представит их в начале переговоров. Европейская комиссия также приступила к всестороннему анализу соответствия украинского законодательства законодательству ЕС.

ЕС поставил перед Киевом ряд задач в таких областях, как судебная реформа, лоббирование и права меньшинств. Украинский парламент принял некоторые необходимые законы, хотя есть еще несколько нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать.