Политзаключенному Олегу Рубцу добавили новый срок 8.03.2024, 19:42

Олег Рубец

Решение вынесла судья Светлана Самусева.

Суд в Жодино признал политзаключенного Олега Рубца виновным по ч.2 ст.411 Уголовного кодекса («Злостное неповиновение законным требованиям администрации тюрьмы»). Ранее молодого человека осудили за участие в протестах в Пинске в 2020 году, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Светлана Самусева в дополнение к 5,5 годам заключения добавила Олегу Рубцу еще 1,5 года колонии.

Олег окончил лицей в Пинске и работал трактористом по отработке. Его задержали в Пинске 10 августа 2020 года за участие в акциях протеста. При задержании молодого человека сильно избили.

Суд Московского района Бреста 30 апреля 2021 года приговорил политзаключенного к 5,5 годам колонии усиленного режима. Срок его направили отбывать в Новополоцкую колонию №1. Все время администрация учреждения давила на Олега: его неоднократно отправляли в штрафной изолятор, а затем перевели в ПКТ. В июне 2022 года новополоцкая судья Ольга Балика решила перевести Олега на тюремный режим сроком на три года.

Но давление не закончилось и в жодинской тюрьме №8. В штрафном изоляторе за последний год Олега удерживали более 200 суток, в том числе и по несколько месяцев подряд.

В конце 2023 года стало известно, что на политзаключенного завели новое уголовное дело по ст.411 УК.