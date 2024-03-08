СМИ: Скандальные посты Медведева появлялись вслед за поставками его вина из Италии 1 8.03.2024, 19:48

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Экс-президента РФ подозревают в «пьяном тарифе».

Несмотря на санкции, в Россию продолжает поставляться вино с итальянских виноградников, связанных с экс-президентом России, а ныне зампредседателя Совбеза этой страны Дмитрием Медведевым, пишет The Insider. Издание отмечает, что даты поставок каждый раз удивительным образом предшествуют его скандальным публикациям.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Медведев стал выступать с одиозными заявлениями довольно регулярно. Не исключено, что это может быть как-то связано с тем фактом, что его легендарные виноградники не попали под санкции, и вино из Италии продолжает попадать в Россию партия за партией.

Издание убедилось в том, что тосканская винодельня Fattoria della Aiola принадлежит кипрскому офшору и часть акций принадлежит Илье Елисееву — однокурснику, доверенному лицу и близкому другу Медведева. Fattoria Dellа Aiola Societa Agricola A R.l. с Медведевым впервые связал возглавлявшийся Алексеем Навальным российский Фонд борьбы с коррупцией еще в 2017 году.

Елисеев — топ-менеджер «Газпромбанка», находится под санкциями США, Великобритании, Канады, Украины, Новой Зеландии, но не Евросоюза. Поэтому управляющий активами Медведева однокурсник свободно владеет винодельней в Италии, считает издание.

После начала полномасштабной войны Дмитрий Медведев продолжил получать вино с итальянской винодельни. Согласно данным ImportGenius, 17 июня 2022 года в Россию поступило вино от Fattoria della Aiola. Перевозить товар помогала фирма Wellman Logistics из Латвии, а получателем выступило ООО «Рю де Вин», которое через цепочку принадлежит АО «Скалистый берег». Учредителем этой компании выступал подконтрольный Медведеву фонд «Соцгоспроект» из расследования Алексея Навального.

Буквально через два дня после поступления итальянского вина Медведев пишет в Telegram пост, в котором прогнозирует исчезновение Евросоюза и называет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «теткой», отмечает The Insider.

Следующая партия с итальянской винодельни Медведева пришла в Россию спустя месяц, 18 июля. И снова через Ригу: отправителем выступило SIA Lionwine, а получателем — московское ООО «Лион Вайн». Ввозились бутылки под видом «образцов». Неизвестно, участвовал ли в пробах сам винодел Медведев, но через несколько дней после того как бутылки пересекли границу, он пишет пост с перечислением «грехов» Запада.

Затем уже довольно крупная партия вина Fattoria della Aiola была ввезена в Россию 13 октября 2022 года. Но уже не связанной, как вначале, лично с Медведевым фирмой «Рю де Вин», а крупным импортером алкоголя «Мистраль алко».

Спустя всего несколько дней после прохождения вином таможни у Медведева уже готов новый пост.

В январе 2023 года «образцы» вина из винодельни Медведева в Тоскане ввезла «МБ группа Импэкс». Через пару дней после попадания напитков на территорию России Медведев снова пишет оскорбления в Telegram:

Связанная с Медведевым фирма «Рю де Вин» ввозит в Россию и образцы другого итальянского вина. Так, в июле 2023-го она купила вино производства Vinicola Mediterranea. На следующий день после поставки Медведев пишет: «Ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен».

Наверное, попадание медведевских виноградников в список санкций могло бы снизить уровень токсичности в социальных сетях, считает издание. Впрочем, на этот случай есть у компании «Скалистый берег» (то есть и у самого Медведева) собственная винодельня в Краснодарском крае, отмечает The Insider. Она производит 150 тысяч бутылок вина в год.