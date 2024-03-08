«Это выглядит особенно цинично на фоне реальной ситуации»2
- 8.03.2024, 19:59
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У миллионов белорусов — одно желание.
В Международный женский день в редакцию сайта Charter97.org написала читательница Виктория:
- Самозванец, его СМИ, пропагандисты и чиновники рассыпаются в дифирамбах к женщинам в честь 8 марта. Это выглядит особенно цинично на фоне реального соблюдение прав женщин.
Диктатор считает, что женщины предназначены в том числе для выполнения функции дешевой рабочей силы.
Режим хочет, чтоб современная белоруска много работала за те деньги, которые ей сочтут за нужное выплатить и ни в коем случае, не должна требовать больше. Женщины в Беларуси не защищены законодательно ни в равноправии оплаты труда, ни в защите от насилия. Но самое ужасное – репрессии, которым они подвергаются за желание высказать своё мнение.
Сотни тысяч белорусок пострадали от действий режима: были задержаны, оштрафованы, получили реальные сроки. Многие были вынуждены покинуть страну, спасаясь от репрессий при этом потеряв дом, учёбу или работу. Все они - гордость нации.
Настоящие белоруски не сломлены. Миллионы белорусов горят желанием отомстить за оскорблённых режимом родных, любимых, знакомых женщин. И это время обязательно наступит.