«Это выглядит особенно цинично на фоне реальной ситуации» 2 8.03.2024, 19:59

3,174

У миллионов белорусов — одно желание.

В Международный женский день в редакцию сайта Charter97.org написала читательница Виктория:

- Самозванец, его СМИ, пропагандисты и чиновники рассыпаются в дифирамбах к женщинам в честь 8 марта. Это выглядит особенно цинично на фоне реального соблюдение прав женщин.

Диктатор считает, что женщины предназначены в том числе для выполнения функции дешевой рабочей силы.

Режим хочет, чтоб современная белоруска много работала за те деньги, которые ей сочтут за нужное выплатить и ни в коем случае, не должна требовать больше. Женщины в Беларуси не защищены законодательно ни в равноправии оплаты труда, ни в защите от насилия. Но самое ужасное – репрессии, которым они подвергаются за желание высказать своё мнение.

Сотни тысяч белорусок пострадали от действий режима: были задержаны, оштрафованы, получили реальные сроки. Многие были вынуждены покинуть страну, спасаясь от репрессий при этом потеряв дом, учёбу или работу. Все они - гордость нации.

Настоящие белоруски не сломлены. Миллионы белорусов горят желанием отомстить за оскорблённых режимом родных, любимых, знакомых женщин. И это время обязательно наступит.