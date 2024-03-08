В Николаеве открыли выставку, посвященную белорусским героям 8.03.2024, 20:22

«С Украиной в сердце».

Фонд «Вільна Білорусь» открыл в Николаеве выставку «С Украиной в сердце», посвященную беларусским героям, отдавшим свои жизни Украине в борьбе против российских оккупантов.

Как рассказал «Салідарнасці» руководитель благотворительного фонда Алексей Францкевич, на выставке (15-й по счету) представлены не все портреты погибших белoрусских героев, поскольку большинство родных и близких находятся в Беларуси и в целях их безопасности имена не раскрываются.

Выставку организовали при поддержке ОВА Николаева и городской администрации.

Отец погибшего Евгения Логинова Александр пришел на выставку, чтобы увидеть портрет сына. Евгений родился в Беларуси, а когда ему был год, семья переехала в Николаев. Парень был защитником «Азовстали», погиб в 27 лет.

— Как рассказывал побратим, у них вышло 14 человек, они обороняли входы-выходы в «Азовстали». Они отбивались от спецгруппы, которая их превосходила в несколько раз. Отбились, но во время боя Женька наш погиб, пулевое ранение в шею, сказали, что хотя бы не мучился, — рассказал Александр Логинов.

Посмертно Евгения наградили орденом «За мужество» третьей степени.

Руководитель фонда Алексей Францкевич отмечает, что выставка, как и другие проекты организации, существует не на гранты, ее финансируют беларусские добровольцы, а также белoрусы, живущие в Украине.

Алексей отмечает, что главная цель организации — показать всему миру, что белoрусы в Украине плечом к плечу с украинским народом стоят на защите всего цивилизованного мира от российской агрессии. По его словам, администрации украинских городов, с которыми налажено сотрудничество, разделяют белoрусский народ и лукашистов.