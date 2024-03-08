Псевдоисторические байки Путина 8.03.2024, 20:34

У хозяина Кремля деменция?

Глава Кремля Путин свои выдуманные псевдоисторические месседжи использует как троллинг. Маниакальная тяга к истории — чисто путинская фишка. При этом его выдуманные истории не находят отклика, ведь российскому народу они не нужны. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 8 марта, озвучил политический комментатор Дмитрий Еловский.

- У Путина очень хорошая память. И уверен, что он, на самом деле, помнит и когда родился Владимир Зеленский, и когда родился отец Зеленского (в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что отец украинского лидера якобы фронтовик, — прим.). Это такой, как мне кажется, вид троллинга. Я бы не стал списывать все на его деменцию. Потому, что если бы он был в деменции, мы бы с вами не находились в той точке развития событий, как сейчас, — отметил Еловский.

Маниакальная любовь к истории — это фишка Путина. До этого мало кто из российских государственных лидеров прямо настолько сильно увлекался историей, ее переписыванием и трактовками, считает Еловский. По его словам, людей в России это тоже особо не волнует.

- На самом деле люди хотят жить нормально, получать зарплаты, хотят иметь доступ к благам цивилизации, к хорошим машинам и, собственно говоря, жить нормальной жизнью. А вот эти все псевдоисторические байки — забава для Путина. А народу они особо не нужны. Это чисто хобби Путина, и особо ни у кого оно какого-то отклика не находит, — резюмировал Еловский.