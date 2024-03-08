Кого в Беларуси больше: мужчин или женщин? 4 8.03.2024, 20:41

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У большинства белорусок есть высшее образование.

Большинство жителей Беларуси — женщины. На начало 2023 года в стране на 1165 из них приходилась тысяча мужчин. Об этом говорят данные Белстата из статистического обзора ведомства к 8 Марта.

На начало 2023 года в Беларуси проживало более чем 4,95 миллиона женщин. Эта цифра составляет 53,8% от общей численности населения страны. Большинство из них живет в городах. В основном в Минске, второе и третье место в топе по количеству дам занимают Минская и Гомельская области, соответственно.

Если опираться на данные Белстата, то портрет среднестатистической белоруски выглядит так: ей чуть более 43 лет, работает в сфере услуг, выходит замуж в 26,5, в 27 лет рожает первенца и в три раза чаще общается в соцсетях, чем занимается спортом. У большинства есть высшее образование и один ребенок.

Еще немного любопытных цифр. В 2023-м замуж вышло более 56 тысяч женщин страны. И хотя в первый брак вступали позже, чем в 2020-м: 26,5 года против 26,2 года, каждой третьей невесте было 20−24 года. Возраст второго брака тоже подрос, причем, более основательно. Год назад он был 39,8, а в 2020-м — 38,5 лет.

Интересно, что в прошлом году 592 женщины стали невестами в возрасте 65 лет и старше — 42 из них впервые.

Посчитали в Белстате и то, как отличается соотношение в количестве мужчин и женщин в разном возрасте. Лишь в одном промежутке число мужчин лидирует: с 0 до 14 лет на 1000 мальчиков приходится 948 девочек. Дальше картина меняется:

- с 15 до 49 лет на 1000 мужчин 1018 женщин;

- с 50 до 64 лет на 1000 мужчин 1233 женщины;

- с 65 лет и старше на 1000 мужчин 1992 женщины.