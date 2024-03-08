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Видеофакт: Минчанин переходил по зебре - прокатили на капоте

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  • 8.03.2024, 20:58
  • 1,526
Видеофакт: Минчанин переходил по зебре - прокатили на капоте

Всему виной яркое солнце.

Вчера на пересечении улиц Кошевого и Стахановской в Минске прямо на пешеходном переходе был сбит мужчина. Происшествие зафиксировал видеорегистратор читателя «Онлайнера», который поделился записью. Судя во всему, пешеходу удалось избежать серьезных травм.

Ситуация снова напоминает, насколько опасно для водителей и пешеходов яркое солнце. Не исключено, что именно контровой свет не позволил автомобилисту вовремя среагировать. Так или иначе, это еще один наглядный повод для водителей и пешеходов быть внимательнее и осторожнее в часы первых весенних закатов.

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