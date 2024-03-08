«В выборе продуктов мы себя не ограничиваем» 1 8.03.2024, 21:17

Белорусская семья честно рассказа о заработке и тратах в Польше.

Алина с мужем живут в Польше почти год. Белоруска — фрилансер в медиасфере, а её муж работает на стройке. Алина рассказала MOST, как они зарабатывают и тратят деньги в Польше.

Алина работу в Польше не искала, у неё были знакомые, которые предложили сотрудничество. Мужу белoруски повезло меньше: сначала он работал на стройках через агентства, но этот опыт оказался негативным. Разочаровавшись в агентствах, мужчина трудоустроился напрямую.

— Стабильного ежемесячного дохода у нас нет, каждый месяц суммы меняются. Поскольку я работаю на фрилансе, могу рассчитывать только на какую-то примерную сумму. В среднем это 3400 тыс. злотых. У мужа тоже случаются форс-мажоры на работе, например меняется объект, плохая погода, кто-то заболел. Соответственно, дни простоя не оплачиваются. Но бывает и наоборот — если просят выйти поработать в субботу, тогда доход увеличивается. В среднем наш общий доход составляет 7-8 тыс. злотых. В самый плохой месяц — 5 тыс. злотых, а в лучший — 9-10 тыс. злотых. Но лучшие месяцы — редкость.

Расходы (на двоих):

- аренда квартиры — 1850 злотых;

- продукты, доставка — 2000-2500 злотых;

- одежда и обувь — 100 злотых;

- транспорт — 200 злотых;

- развлечения — 30-1000 злотых;

- уход за собой, здоровье, косметика — 50 злотых;

другое — 600 злотых.

Жильё

Семья арендует квартиру в небольшом польском городе за 1850 злотых, из них 1400 уходит на оплату аренды, а 450 — на коммунальные платежи (чинш).

— Однажды из-за перерасчёта чинша нам пришлось заплатить за квартиру 2 тыс. злотых. Это был единственный такой месяц. Поскольку сумма доплаты была смешная — около ста злотых — это никак не повлияло на наш бюджет.

По словам Алины, квартиру они с мужем арендуют в районе с хорошо развитой инфраструктурой недалеко от центра города. Рядом с домом — два торговых центра, несколько крупных ресторанов фаст-фуда, кафе, остановки и парк.

Питание

В основном белoрусы готовят дома самостоятельно, но по выходным периодически пользуются услугами доставки McDonald’s или пиццерий. Алина также отмечает, что в последнее время в кафе они с мужем практически не ходят, так как за год смогли побывать во многих заведениях города и такие походы не вызывают прежнего интереса.

— Сколько денег ежемесячно уходит на еду, сказать сложно. Честно говоря, я никогда не подсчитывала, но предполагаю, что эта сумма будет в районе 2-2,5 тыс. злотых. В выборе продуктов мы себя не ограничиваем и обычно покупаем всё, что хотим.

В нашем рационе обязательно есть мясо, чаще всего это индейка или курица. Иногда покупаем говядину, а вот свинину не брали ни разу — не нравится, потому что слишком жирная. Также обязательно покупаем овощи и фрукты: помидоры, огурцы, морковь, капуста, картошка — это всегда есть в нашей корзине, ещё берём обычно болгарские перцы, виноград и много бананов. Бананы муж любит брать на работу.

Ещё муж любит разные крупы, а я не могу жить без молочки, поэтому этих продуктов обычно берём много. Иногда можем купить лапшу быстрого приготовления и растворимое пюре. Да, это не очень полезные вещи, но мы такое едим. Раз в неделю беру себе любимые сладости под кофе — Raffaello и шоколадки.

Если есть настроение и хочется чего-то необычного, можем взять утку, креветки или ещё что-нибудь такого плана. Такие продукты обычно утяжеляют чек, но если брать один-два раза в месяц, это не ощущается.

Транспорт

Своей машины у пары нет, а на общественный транспорт они практически не тратятся. Квартира, в которой живут беларусы, находится в пешей доступности от мест, с которыми сотрудничает Алина. А её муж пользуется служебным транспортом.

— Если мне или мужу нужно куда-то по делам, то в основном мы вызываем такси. На это у нас уходит примерно 200 злотых. Общественным транспортом можем воспользоваться, только если на такси повышенный спрос, и чтобы добраться из одного района в другой, нужно заплатить злотых 40.

Уход за собой, здоровье

— Это, наверное, статья расходов, которая полностью ушла из моей жизни после эмиграции, — вздыхает Алина. — Так получилось, что одно время я жила в небольшом курортном городке в Грузии. Там мне было вообще не до бьюти-процедур, потому что я не понимала, чего ждать в будущем. А отдавать те немногие деньги, что у меня были, на бьюти-штучки, было нецелесообразно. Зато в Грузии я неплохо потратилась на стоматологов. Примерно 500 долларов я потратила на консультации, чистки и другие манипуляции. В Польше я пока не ходила к стоматологам, но собираюсь и готова потратить на это тоже где-то в районе 500 долларов. Надеюсь, удастся уложиться в эту в эту сумму.

С переездом в Польшу Алина так и не смогла вернуться к прежним бьюти-привычкам: маникюру и ламинированию ресниц. Белoруска не уверена, что ей удастся найти мастера, который сделает всё так, как она хочет. Единственное, что Алина продолжает делать, — стрижка у парикмахера.

— Я хожу к самому обычному парикмахеру возле дома. За стрижку отдаю 50 злотых. Муж стрижётся дома сам под машинку. Уходовые средства, типа дорогих аптечных, я тоже не покупаю: их мне привозит мама из Беларуси, потому что она в этом разбирается лучше. Соответственно, уход за кожей лица у меня тоже бесплатный.

К врачам в Польше ни Алина, ни её муж пока не обращались. Но если такая необходимость появится, пара собирается обращаться в частную клинику, потому что их рабочие договора не предполагают государственной страховки NFZ.

— Ничего ужасного в том, чтобы обратиться к частному доктору, я не вижу. Последние пару лет в Беларуси я тоже ходила к частным врачам, поэтому привыкла к тому, что нужно в районе 1000-1500 белoрусских рублей отдать за диагностику чего-либо. В Польше тоже придётся платить. Ничего не поделаешь, это жизнь.

Развлечения

По выходным белopусы ходят в бассейн, совмещённый с баней, сауной и джакузи. Алина говорит, что стоимость смешная — 17 злотых с человека за час. Но главное развлечение для пары — путешествия.

— Мы не очень часто куда-то выбираемся, но иногда ездим в города неподалёку. Одна поездка обходится примерно в 200 злотых. В эту сумму входит дорогу туда и обратно плюс обед в местных кафешках.

Недавно мы ездили с мужем в Варшаву, и там, конечно, расценки совсем другие. За два дня мы отдали около 1000 злотых с учётом дороги туда и обратно, арены квартиры посуточно, питания в разных кафе и такси.

Одежда и обувь

Целенаправленно на шоппинг пара не ходит: в целом пока хватает вещей, привезённых из Беларуси.

— Покупать новые вещи сейчас у нас нет необходимости. Можем купить что-то, когда ходим по торговому центру, но это больше импульсивные покупки. Например, недавно мне понравилась куртка. Я примерила её, она мне подошла, и я без задней мысли купила. У мужа это работает так же. При этом мы стараемся не скупать кучу вещей, а по возможности брать то, что действительно нужно. На такие покупки мы тратим около 100 злотых в месяц.

Другие траты

— У меня есть подписка на Spotify. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько за неё снимают с карты, не слежу за этим. Наверное, в районе 20 злотых. Около 120 злотых на двоих мы платим за мобильную связь: дома у нас нет Wi-Fi, и в интернете мы сидим с мобильных.

Ещё я курю. Это влетает в копеечку. Каждый день я покупаю по упаковке стик для айкоса — это 387 злотых в месяц. Муж, слава Богу, не курит, поэтому с его стороны этой статьи расходов нет. Ещё мы, бывает, покупаем всякие прикольные штучки для дома: милые игрушки, штучки для рисования или Lego. На это мы можем потратить в районе 100 злотых в месяц.