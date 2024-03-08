Самый большой отчет за много лет: Пентагон рассекретил все, что ему известно о пришельцах 8.03.2024, 21:21

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Отчет был представлен в Конгрессе США.

Власти США не скрывают информацию о посещении Земли инопланетянами, реальных доказательств существования пришельцев на данный момент не существует вообще. Об этом говорится в отчете Пентагона, который утвердил Конгресс США, сообщает The New York Times (перевод - «Униан»).

- 63-страничный документ является наиболее широким за последние годы опровержением Пентагона заявлений о том, что он владеет информацией о внеземных визитах или технологиях. Но на фоне широко распространенного недоверия к правительству, отчет вряд ли успокоит растущую одержимость инопланетянами, - пишет издание.

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заверил, что Пентагон подошел к созданию отчета открыто и без предвзятых представлений, но так и не нашел никаких доказательств существования секретных правительственных программ, которые бы скрывали инопланетные технологии или объекты.

- Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями и результатом ошибочной идентификации, - сказал Райдер.

Отмечается, что большинство «неразгаданных» случаев наблюдения инопланетян остаются неразгаданными только из-за нехватки качественных данных. В Пентагоне уверены, что большинство этих случаев также были бы идентифицированы как обычные объекты или явления, если бы исходных данных было больше.

Из-за невозможности объяснить такие случаи с «некачественными» исходными данными процветают теории заговора, хотя ученые и независимые исследователи уже неоднократно доказывали, что все подобные случаи являются оптическими иллюзиями, погодными явлениями, или аппаратами, созданными человеком.

В докладе также оспариваются утверждения информаторов и бывших правительственных чиновников, которые утверждали, что Соединенные Штаты скрывают от общественности доказательства инопланетян или внеземные материалы.

Всплеск сообщений об инопланетянах и общественного интереса к этой теме Пентагон объясняет в частности тем, что современные технологии значительно упростили и процесс создания мистификаций, и их распространение на массовую аудиторию.