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Силы обороны Украины поразили более 10 позиций россиян

  • 8.03.2024, 21:27
Силы обороны Украины поразили более 10 позиций россиян

Генштаб ВСУ раскрыл детали.

Силы обороны Украины за текущие сутки поразили около десятка позиций российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», - говорится в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в частности по двум Р-330Ж «Житель», и 1 складу боеприпасов противника.

При этом, со своей стороны, российские оккупанты в целом нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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