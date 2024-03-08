Данилов пообещал «сюрпризы» для Путина 8.03.2024, 21:51

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Алексей Данилов

На фоне уничтожения кораблей и самолетов РФ.

Уничтожение российских кораблей и самолетов будет продолжаться. Никакая вражеская «железка» не будет существовать в пределах территориальных вод Украины, а также в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире «Украинского радио».

«Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача достаточно проста: ни одна железка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет существовать. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были», - сказал Данилов.

Он также анонсировал сюрпризы как для Украины, так и для российского диктатора Путина.

«Они будут приятны для украинского сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве», - добавил секретарь СНБО.

Относительно «самолетопада», который начался в феврале и достаточно активен, он отметил, что это усиление наших способностей благодаря западным партнерам.

«Мы не можем об определенных вещах рассказывать с учетом договоренности с нашими партнерами, но, поверьте, самолеты и дальше будут падать и не с меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут «посажены» в украинскую землю, ведь мы землю не отдаем, а только в нее закапываем. Мы точно закопаем всех рашистов, ворвавшихся к нам, и все, что надвинулось, будет либо в украинской земле, либо на металлоломе», - подчеркнул Данилов.

Напомним, как рассказал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский, с февраля этого года украинские защитники уничтожили 15 боевых самолетов.

Среди них истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В результате количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза.