Истребители F-35 официально сертифицированы для перевозки новейших ядерных бомб B61-12 5 8.03.2024, 22:11

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Это первый случай, когда истребитель-невидимка может нести ядерное оружие.

Американский истребитель пятого поколения F-35A официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителя Объединенного программного офиса F-35 Расса Гоэмера.

Он отметил, что сертификация была получена 12 октября, тогда как планировалось завершить этот процесс к январю 2024 года. Некоторые F-35A теперь официально смогут нести B61-12, что превращает истребитель-невидимку в самолет «двойного назначения», способный нести как обычное, так и ядерное оружие.

F-35A - это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов, сказал Гоемер, однако не раскрыл дополнительных деталей, отметив, что политика раскрытия информации США запрещает разглашение информации о самолетах двойного назначения среди партнеров НАТО.

В то же время F-35A сертифицирован для установки только нового варианта бомбы - B61-12, который заменит старые модели. Кроме того, сертификация не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, запускаемый с авианосца.

F-15E ранее был первым американским истребителем, совместимым с B61-12. Три другие группы истребителей — F-16A/B, F-16C/D и PA-200 Tornado, используемые некоторыми странами НАТО, — также имеют право нести ядерное оружие.

Первая производственная единица бомбы B61-12 была выпущена в США в ноябре 2021 года, а производство запланировано на конец 2025 финансового года.