Эрдоган заявил, что готов провести переговоры Украины и России 1 8.03.2024, 22:46

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Зеленский ответил.

Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на пресс-конференции с участием Владимира Зеленского в Стамбуле. Украинский президент прилетел туда 8 марта.

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — заявил Реджеп Эрдоган.

Зеленский высказал свое видение. Он выступил против участия России в мирном саммите, но допустил, что она может быть приглашена после того, как будет разработан план по установлению справедливого мира для Украины.

«Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — сказал Зеленский.