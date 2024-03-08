Синоптики: В ближайшие дни будет до +10°С 8.03.2024, 23:03

Прогноз погоды по Беларуси на 9-11 марта.

9 марта погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преобладать облачная погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по западу слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1.. -7°С, максимальная днем 0.. +6°С, по юго-западу до +9°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 марта погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью 0.. -7°С, днем +1.. +7°С, по юго-западу +8.. +10°С.

11 марта погодные условия в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Карпат. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, восточный порывистый, днем по юго-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1.. -7°С, при прояснениях по северо-востоку до -9°С, по юго-западу 0.. +2°С, днем +2.. +9°С.