Глава МИД Польши: Направление войск НАТО в Украину не является чем-то немыслимым 9.03.2024, 1:20

Радослав Сикорский

Подобный прецедент уже существовал в истории.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что поднятая президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссия о западных войсках в Украине является полезной для влияния на Россию.

Об этом он сказал 8 марта на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО, передает «Европейская правда».

Комментируя слова Макрона, Сикорский напомнил, что подобный прецедент уже существовал в истории, а именно – во время Корейской войны 1950-1953 годов, когда на помощь стране отправилась коалиция государств по решению Совета безопасности ООН.

💬 Obecność sił #NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta 🇫🇷 Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina.



| Min. @sikorskiradek podczas konferencji nt. NATO w @KancelariaSejmu pic.twitter.com/opAmxVAynK — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 8, 2024

«Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы», – считает он.

Учитывая это, добавил глава польского МИД, «коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым».

- Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно – чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии, – подчеркнул Сикорский.

По его мнению, на стороне Запада должна играть «способность к творчески определенной и асимметричной эскалации».