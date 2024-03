Глава МИД Польши: Направление войск НАТО в Украину не является чем-то немыслимым

💬 Obecność sił #NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta 🇫🇷 Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina.



