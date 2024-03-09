Неловкая ситуация: одолжил другу денег без расписки, а теперь он не отдает 9.03.2024, 3:15

Юристы объяснили, как решить проблему.

Бывает, что один друг просит другого одолжить ему какую-то сумму. Тот и не против: займ не космический, но и немаленький, а просить расписку неловко. «Зеркало» спросило у юристов, как себя обезопасить в такой ситуации.

Психологически потребовать расписку у друга или хорошего знакомого непросто. Однако юристы отмечают: такую просьбу всегда можно обосновать законом. А точнее требованием п. 1 ст. 761 Гражданского кодекса (Форма договора займа), в котором сказано: если сумма займа с физическим лицом превышает размер базовой в десять раз (сейчас это более 400 рублей), договор должен быть заключен в письменной форме. При этом в подтверждение договора займа может быть предоставлена расписка или другой документ, что указывает на передачу денег или вещей.

— Если такого договора либо расписки нет, механизмы для возврата денег все же остаются. Прежде всего необходимо собрать как можно больше доказательств о займе. Для этого человек может обсудить с другом-должником эту ситуацию в мессенджерах или по электронной почте. Все ответы приятеля следует сохранить. В случае, когда друг взял у вас деньги и теперь до него невозможно дозвониться, нужно сохранять информацию о том, с какого периода он прекратил выходить на связь, — рекомендуют юристы. — Например, если вы раньше переписывались и созванивались, и вдруг после получения от вас денег человек резко не отвечает, это тоже может стать доказательством. Правда, в данном случае нужно как-то подтвердить факт передачи средств. Если человек переводил сумму на карту, можно запросить выписку из банка, если передавал при свидетелях, то стоит заручиться их показаниями.

По словам юристов, безналичный расчет в случае приятельского займа всегда лучше, чем долг «из рук в руки». Все же это хоть какая-то подстраховка.

— Если друг отрицает, что брал у вас какую-то сумму или другим способом дает понять, что возврата не будет, мы бы рекомендовали обратиться в милицию. Сотрудники проведут проверку и как минимум возьмут у человека объяснения, — рассказывают юристы. — Если в результате проверки установят, что заемщик уже на этапе обращения за помощью возвращать долг не собирался, то может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве либо административное — о мелком хищении (если сумма долга не более десяти базовых, или 400 рублей). В таком случае давший заём оказывается потерпевшим и может требовать не только возврата всей суммы, но даже возмещения морального вреда.

Если после проверки дело не возбудили, но друг признал в милиции, что брал деньги в долг, то у вас появляются необходимые доказательства для обращения в суд с гражданским иском. Главное, правильно составить и обосновать заявление, в котором стоит сослаться на объяснения приятеля, данные в милиции.

— Если друг не признал долг даже в милиции, то обратиться в суд все равно можно. К заявлению стоит приложить все доказательства, что у вас есть. Это может быть переписка, аудиозаписи, — объясняют юристы. — Также имеют значения свидетельства третьих незаинтересованных лиц. Например, общих знакомых, которые подтвердят наличие долга. А далее уже все будет зависеть от поведения ответчика и грамотной позиции истца в суде.

При этом стоит помнить: судебные издержки, как и услуги адвоката, могут влететь в копеечку. Если суд примет сторону истца, эти затраты можно взыскать с ответчика.

— Если нет, то помимо невозврата денег, придется понести еще и расходы на юридические издержки, — предупреждают специалисты.