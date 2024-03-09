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Премьер Латвии сравнила Россию с соседом-алкоголиком

  • 9.03.2024, 6:20
Премьер Латвии сравнила Россию с соседом-алкоголиком
Эвика Силиня

Сейчас страна усиливает свою обороноспособность.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с человеком с алкогольной или наркотической зависимостью, действия которого никогда нельзя предугадать.

- Мы живем по соседству с соседом, который, можно сказать, является алкоголиком или наркоманом, чьи действия мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что живем рядом с Россией, рядом с Беларусью. Россия спровоцировала войну в Украине, и мы действуем по четкому сценарию, - сказала она в интервью Латвийскому радио.

Силиня отметила, что сейчас страна усиливает свою границу.

- Мы укрепляемся, чтобы наши оборонительные возможности были объединены по всей Балтии. И эти визуальные изменения на самом деле видны уже сейчас, и они будут еще более заметными в конце этого года, - подчеркнула премьер.

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