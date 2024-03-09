Зеленский озвучил, сколько раз Путин пытался его убить 9.03.2024, 8:38

1,256

О покушениях президенту Украины доложили спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин пытался его убить более 10 раз.

Об этом глава украинского государства сказал в эфире итальянского телеканала Rai 1, передают в Офисе президента Украины.

Телеведущий спросил Зеленского: «Сколько раз Путин пытался вас убить?»

«Говорят, больше десяти. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка, поэтому я, честно говоря, не считаю это количество», – ответил украинский президент.

«Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец», – высказался Зеленский.

Напомним, когда РФ 6 марта в очередной раз нанесла удар по Одессе, ракета ударила в нескольких сотнях метров от приехавшего на встречу с премьером Греции кортежа Зеленского.