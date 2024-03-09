Польша вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 9.03.2024, 8:54

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За это проголосовали почти все депутаты польского Сейма.

Польша приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). За это проголосовала большая часть парламента.

Об этом сообщает TVN24.

В пятницу 8 марта, Сейм принял акт, направленный на приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в 1990 году между НАТО и странами Варшавского договора. Приостановление действия договора было объявлено в ноябре 2023 года странами НАТО из-за вооруженной и агрессивной политики России.

В четверг законопроект поддержали 435 депутатов, против выступили 5, никто не воздержался.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписали 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-членов Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

В нем предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу.

Окончательный выход России из Договора

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году. С 00:00 7 ноября 2023 года по заявлению МИД РФ, «завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора».

На фоне этого решения НАТО решил приостановить действия Договора.