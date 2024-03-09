закрыть
9 марта 2024, суббота, 10:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

  • 9.03.2024, 8:54
  • 6,494
Польша вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

За это проголосовали почти все депутаты польского Сейма.

Польша приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). За это проголосовала большая часть парламента.

Об этом сообщает TVN24.

В пятницу 8 марта, Сейм принял акт, направленный на приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в 1990 году между НАТО и странами Варшавского договора. Приостановление действия договора было объявлено в ноябре 2023 года странами НАТО из-за вооруженной и агрессивной политики России.

В четверг законопроект поддержали 435 депутатов, против выступили 5, никто не воздержался.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписали 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-членов Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

В нем предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу.

Окончательный выход России из Договора

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году. С 00:00 7 ноября 2023 года по заявлению МИД РФ, «завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора».

На фоне этого решения НАТО решил приостановить действия Договора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин