В Москве устроили акцию против пропагандистов Соловьева 1 9.03.2024, 9:06

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Телевидение потребовали очистить от «червей».

7 марта в Москве активисты Партии Лимонова провели акцию у офиса ВГТРК. На здании пропагандистского телевидения нацболы вывесили большой баннер с надписью «Братцы, черви!», имея в виду телеведущих Витязеву и Гаспарян, работающих на Владимира Соловьева, передает dialog.ua.

Этих пропагандистов считают причастными к травле и доведению до суицида военкора Андрея Морозова (Мурза).

Кроме того, на том же канале Соловьева регулярно появляется Борис Якеменко. Его винят в оскорблении оккупантов, «волонтеров», Z-патриотов.

«Федеральные СМИ захватили гнилые элементы. Мы требуем очищения российского телевидения от этих червей!» – заявили нацболы.