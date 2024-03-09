Зеленский раскрыл планы Путина по Беларуси и Украине 3 9.03.2024, 9:15

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Украинский президент объяснил, почему на самом деле Кремль начал войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что глава РФ Владимир Путин не удовлетворится частью территории Украины, поскольку ему нужно уничтожить независимость всей страны.

Об этом он сказал в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai.

«Его цель — вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, никто ничего не гарантирует. Уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией, городом, селом или Крымом, или Донбассом. Он заинтересован в разрушении полностью Украины, присоединении всех этих земель независимой Украины к России», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Путин делает такие вещи либо силой и оружием, либо политически.

«То, что он сделал в Беларуси, — это без жертв и крови, это пока. Они союзнические власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси, и войсками на территории Беларуси. Доказательством этого является и нападение в первую же ночь полномасштабного вторжения. Это нападение было с территории Беларуси, удары ракетами, войска и пр. Это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси», — объяснил глава украинского государства.

В то же время, в Украине российский диктатор не смог этого сделать ни дипломатично, ни политически.

«В парламенте была его партия вторая по размеру и он полностью влиял на это и искал возможности влиять на парламент внутри Украины. Ему это не удалось. После того как провалился его план политический, парламентский, он начал оккупацию военную. Поэтому плана по Крыму или Донбассу у него никакого нет, это просто риторика. У него план – лишить Украину независимости», – подытожил Зеленский.