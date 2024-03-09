Минчанин забыл в кофейне кошелек и попал под «уголовку» 1 9.03.2024, 9:21

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Все из-за того, что было внутри.

Забывчивый житель Минска оказался в неприятной ситуации. 39-летний мужчина забыл в кофейне портмоне и попал под «уголовку». Сейчас его дело направлено в суд, пишет агентство «Минск-Новости». Горожанина обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте запрещенных веществ.

До того, как отправиться в кофейню, мужчина зашел в лесной массив, который находился неподалеку от МКАД. Там в тайнике он забрал шесть граммов мефедрона, что приобрел в наркошопе для личного употребления. Спрятав сверток в кошелек, он направился в торговый центр, находящийся на улице Уборевича.

Зашел попить кофе и, уходя, на стойке случайно забыл портмоне. Потерю обнаружил охранник и передал дежурившему милиционеру, чтобы тот установил владельца. Сотрудник изучил содержимое кошелька — помимо мефедрона, в нем лежал еще и гашиш.

Спохватившись, горожанин вернулся в кофейню. Его провели в досмотровую комнату. Поняв, что портмоне с запрещенными веществами попало к милиционеру, мужчина, схватив со стола свое имущество, попытался убежать, но был задержан. После в отношении него возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировала ситуацию заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич. — Ему предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК. Санкция статьи — вплоть до пяти лет лишения свободы. Вину гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся.