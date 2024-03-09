Медведев на донышке 3 Телеграм-канал «Русский декаданс»

9.03.2024, 9:24

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Распивает красное терпкое и опускается.

Спонсор постов Медведева найден. The Insider выяснил, что итальянские виноградники экс-президента России, несмотря на санкции, продолжают баловать своего владельца новым урожаем. Так, поставки вина осуществляются через фирмы, связанные с самим Димоном.

17 июня 2022 года в Россию поступило вино от Fattoria della Aiola, перевозкой из Латвии занималась фирма Wellman Logistics, а получателем выступило ООО «Рю де Вин», которое через цепочку принадлежит АО «Скалистый берег». Учредителем этой компании выступал подконтрольный Медведеву фонд «Соцгоспроект» — спасибо Навальному за отличную работу. Спустя два дня Медведев выкатил пост про «умирающих за членство в ЕС украинцев».

18 июля 2022 года новая партия из винодельни прибыла снова через Ригу: отправителем выступило SIA Lionwine, а получателем — московское ООО «Лион Вайн».

13 октября 2022 года была ввезена довольно крупная партия вина Fattoria della Aiola, но уже связанна с крупным импортером алкоголя «Мистраль алко». В январе 2023 года «образцы» вина из винодельни Медведева в Тоскане ввезла «МБ группа Импэкс».

Каждая поставка вина в Россию с итальянских виноградников сопровождалась гневным постом в «Телеграм» от Медведева. Он то ненавидел их всех, то показывал кота, то многозначительно молчал, но по большей части — грозился ядерной расправой и превосходством РФ над всем остальным миром. А на деле это оказалось всего лишь обычным пьяным бредом, даже как-то обидно, что все так просто.

Распивает Димон красное терпкое на донышке и туда же опускается.

Телеграм-канал «Русский декаданс»