ВСУ заставили российские войска отступить на Донецком направлении 9.03.2024, 9:33

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Аналитики ISW показали новые карты.

Украинские военные заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций вблизи села Тоненькое Донецкой области. Также ВСУ контратакуют в районе Красногоровки и Марьинки и вблизи Новомихайловки и Победы.

О текущей ситуации на поле боя в Донецкой области рассказали в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что на протяжении 8 марта вдоль линии фронта преимущественно шли позиционные бои. Так, на Бахмутском направлении, согласно заявлениям российских «военных блогеров», оккупанты пытаются штурмовать Ивановское и отбросить украинских воинов с занимаемых позиций в западной части села.

Продолжались бои и в районе Раздоловки и Богдановки – юго-восточнее и юго-западнее Бахмута соответственно. Горячо было также вблизи Клещиевки, Андреевки, Пивденного и Нью-Йорка.

«Сообщается, что подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (Северный флот) действуют вблизи Часового Яра (к западу от Бахмута)», – отметили в ISW.

Добиться определенного продвижения недавно российским захватчикам удалось к северо-западу и западу от Авдеевки, где продолжаются бои.

«Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к ветрозащитным полосам к востоку от Бердичей (к северо-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западной части Тоненького к западу от Авдеевки», – отметили аналитики.

Однако не все пропагандисты удовлетворены достижениями россиян в этом направлении. Часть из них накануне подтверждала, что выбить украинских воинов из западных окраин Бердичев и Орловки захватчикам так и не удается. Поэтому оккупанты отказались от лобовых штурмов Орловки с востока, перейдя к попыткам наступать с юга населенного пункта.

Между тем, украинские войска, как признают российские «военкоры», контратакуют вблизи Бердичев и заставили российские силы отступить с неопределенных позиций возле Тоненькое.

«Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Степного и Семеновки; к западу от Авдеевки возле Орловки; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского», – говорится в отчете ISW.

Между тем западнее Донецка, на Марьинском направлении, пропагандисты РФ решили придумать себе «победу».

«7 и 8 марта российские военные блогеры заявили, что российские войска удерживают позиции в южной Красногоровке (к западу от Донецка) и недавно продвинулись вдоль улицы Лермонтова. ISW не заметила подтверждений продвижения России в Красногоровке после заявлений Украины о том, что украинские силы вытеснили российские с южной части Красногоровки 27 февраля», – отметили аналитики.

Не нашли подтверждений и заявления одного из российских «военкоров», накануне, 8 марта, «взявшего» половину села Георгиевка: никаких визуальных доказательств продвижения российских войск в этом населенном пункте аналитики не нашли.

Также, как признают российские источники, 7 и 8 марта украинские войска провели несколько контратак в районе Красногоровки и Марьинки, а также вблизи Новомихайловки и Победы.

«Сообщается, что вблизи Георгиевки действуют подразделения российской 5-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР» и 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ)», – добавили в ISW.

На юго-западе Донетчины бои 8 марта продолжались вблизи Великой Новоселки, в районе Урожайного. Туда российское командование бросило подразделения 40 бригады морской пехоты – соединения Тихоокеанского флота, базирующегося на Камчатке.