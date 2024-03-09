В Беларуси обновили базу «тунеядцев» 9.03.2024, 9:44

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На очереди — еще новшества.

В начале марта в Беларуси обновили базу «тунеядцев». В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за за четвертый квартал 2023 года. Ранее с 1 марта чиновники ввели изменения для «иждивенцев», пишет zerkalo.io.

Базу «тунеядцев» обновляют раз в три месяца. Чтобы не попасть в нее с начала марта, нужно было до 21 января подтвердить занятость. Это можно сделать через комиссию по координации работы по содействию занятости. С 20 февраля по 1 марта база обновлялась, данные из нее были недоступны для просмотра.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «тунеядцев» они дороже более чем в 5 раз.

Какие новшества появились с 1 марта

Напомним, с 1 марта чиновники ввели изменения для «тунеядцев». С этого месяца, к примеру, заработало изменение, которое касается тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Ранее такое занятие освобождало от «тунеядства». Одно из условий — участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов. Это значит, если вы активно выращиваете томаты или огурцы у себя на даче, разводите кроликов или кур и можете это подтвердить в «тунеядской» комиссии, то вас могут исключить из этой базы.

С 1 марта ввели новые условия: те, кто занимаются растениеводством или животноводством на своем земельном участке, не могут отсутствовать в Беларуси суммарно больше 30 дней в течение одного квартала. Иначе их зачислят в «тунеядцы». Также появился пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Беларуси тех, кто что-то выращивает и не хочет числиться в «иждивенцах».

Напомним, в 2022 году чиновники ввели изменение, по которому «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение: это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

По всей видимости, в случае с огородниками введенное ранее условие отсутствия в стране 30 дней не работало.

Чиновники с 1 марта также ввели новшества также для белорусок, которые воспитывают ребенка до 7 лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», нужно фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление. Такое же требование ввели и для тех, кто воспитывает ребенка до 18 лет, у которого есть инвалидность. Напомним, в случае воспитания несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью занятыми в экономике могут считаться как мужчина, так и женщина (если речь о ребенке до 7 лет, то такое право есть только у женщин).

Как и с огородниками, в случае с теми, кто воспитывает детей, также были разночтения — распространяется ли на них правило отсутствия в стране 30 дней или нет. Но теперь чиновники однозначно прописали этот момент.

Напомним, с 28 мая в Беларуси введут новые ограничения по семейному капиталу. О некоторых из них мы уже рассказывали. Как выяснилось, еще одно новшество касается «тунеядства» — некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал. Они также не смогут досрочно использовать эти средства.