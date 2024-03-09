Путевки в санатории белорусам начали выдавать по новым правилам 1 9.03.2024, 9:55

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Что изменилось?

Белорусы с 1 января получают путевки по новым правилам. Это предусмотрено указом № 343, которым внесли некоторые изменения в систему санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, пишет Myfin.by.

Лечиться в санаториях теперь нужно по профилю, который указан в документах

В редакцию Myfin.by обратился читатель Николай с просьбой разъяснить нововведения, касающиеся санаторно-курортного лечения взрослого, который направляется на совместное лечение с ребенком.

За подробностями мы обратились в Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

«Сегодня ребенку для получения путевки необходимо предоставить справку о состоянии здоровья, а взрослому — заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) об отсутствии противопоказаний и наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Получают такое заключение в поликлинике по месту жительства. Уточняем, что это касается только путевок, которые закуплены за счет средств республиканского бюджета и бюджета Фонда социальной защиты населения. Если вы приобретаете путевки самостоятельно, такие документы не требуются», — рассказали специалисты Минского городского управления. — При этом если родитель поехал на лечение во взрослый санаторий, а ребенок отдельно — в детский, то они оба берут медицинские справки о состоянии здоровья».

Лечиться в санаториях с января этого года нужно именно по профилю, который указан в документах.

«Если условно в документах взрослого написано, что ему нужно лечить болезни сердечно-сосудистой системы, а санаторий специализируется на лечении только заболеваний пищеварительного тракта, то ему не имеют права выдать путевку в данный санаторий, потому что это не соответствует профилю», — проинформировали специалисты.

Периодичность оздоровления

Изменилась с 1 января и периодичность оздоровления:

работающие граждане могут теперь получить путевку не чаще 1 раза в 4 года (было 1 раз в календарный год);

дети и родители совместно с детьми — 1 раз в календарный год;

неработающие ветераны труда — 1 раз в 3 года (было 1 раз в 2 года);

люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью — 1 раз в год.

Изменения в сроках пребывания

Люди старше 18 лет смогут отправиться в санатории на срок не более 15 суток (раньше — 18 календарных дней). Если же они едут на оздоровление в санаторно-курортные организации для детей с родителями, то могут там находиться не более 18 суток (ранее — 21 день). Пребывание детей в детском санатории составит 18 суток (раньше — 21).

Эти изменения касаются тех, кто собирается отправиться на лечение с использованием средств республиканского бюджета и государственного социального страхования.

По программе преодоления катастрофы на Чернобыльской АЭС

Как и раньше, получить путевку в санаторий можно по программе преодоления катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Поехать на оздоровление по этой программе могут:

неработающие, которые заболели и перенесли лучевую болезнь;

люди с инвалидностью I и II группы;

дети, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС, и дети с инвалидностью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

родители дошкольников, которые едут в санаторий вместе с пострадавшими детьми;

педагогические работники, сопровождающие организованные группы детей.

Кто может приобрести путевку в санаторий за счет бюджета

Получить путевку за счет бюджета Фонда социальной защиты населения могут лишь лица по государственному соцстрахованию, за средства республиканского бюджета — дети и другие граждане, не участвующие в правоотношениях по государственному соцстрахованию, а также лица, которые оздоравливаются в ведомственных санаториях.