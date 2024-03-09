Полк Калиновского: два года борьбы за Украину и Беларусь 2 Максим Плешко

9.03.2024, 10:24

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Подразделение стало феноменом нашего времени.

Белорусский полк имени Кастуся Калиновского в составе Сил обороны Украины является феноменом нашего времени. 9 марта исполняется два года с момента его создания. И это повод подвести итоги.

Чтобы постичь феномен полка имени Кастуся Калиновского, во-первых, нужно осознать положение, в котором находится белорусский национальный вопрос сегодня. А определяется он тремя главными субъектами: белорусской нацией, белорусским народом и белорусским режимом.

Белорусская нация – осознанная в своей идентичности и интересах часть белорусов. Это люди, которые видят Беларусь составным элементом европейской цивилизации, солидарны с Украиной, а Россию считают оккупантом. Физически белорусская нация присутствует либо в изгнании, либо в подполье.

Государство Беларусь находится в состоянии гибридной оккупации Москвой из-за лояльного к Кремлю режима Лукашенко. Основная масса людей на территории Беларуси живет под влиянием пропаганды, и ради выживания или заработка включили режим «вне политики». Сила репрессивного аппарата и молчаливое согласие народа позволяют режиму Лукашенко-Путина удерживать всю полноту власти.

Полк Калиновского – яркое проявление белорусского национального государства

Итак, Полк Калиновского в социальном плане – наиболее активная часть белорусской нации. Эти люди с оружием в руках решили через победу Украины достичь освобождения Белоруссии.

Добровольцы Полка Калиновского считают Россию общим врагом Беларуси и Украины. Освобождение Украины от российских захватчиков неминуемо повлечет за собой ослабление, а, надеемся, и начало краха путинского режима. Это позволит поставить точку в истории существования режима Лукашенко в Беларуси. В этом и заключается миссия Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».

В организационном плане Полк Калиновского – не просто боевое подразделение. Это настоящая сеть с разветвленной инфраструктурой, включающая в себя рекрутинговые центры в Литве и Польше, волонтерские структуры, которые занимаются обеспечением Полка, учебные центры в Украине, где проводится подготовка добровольцев, медицинский блок, пресс-центр, собственную логистику и многое другое.

Проверка рекрутов, защита и сопровождение цифровой инфраструктуры Полка лежит на белорусских киберпартизанах. С этим тайным сообществом ПКК объединил усилия еще в начале 2022 года. Тогда же представитель «киберов» вошел в штаб полка Калиновского. Таким образом, ПКК имеет возможности проводить операции в кинетической и некинетической плоскостях, добывать секреты режима Лукашенко и противодействовать ему.

В военном плане Полк Калиновского можно определить как высокомобильную пехоту специального назначения, которая имеет легкую бронированную технику, собственные минометные расчеты, а также подразделения БПЛА, на которые возложены разведка, корректировка и ударные миссии.

Структурно Полк Калиновского входит в Международный легион — подразделение, подчиненное Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В состав Легиона принимают бойцов, имеющих высочайший уровень профессионализма в сочетании с боевым опытом, а оружие и боеприпасы тут соответствуют стандартам НАТО.

За два года войны бойцы Полка Калиновского выполняли боевые задачи практически на всех участках фронта. От Ирпеня и Ворзеля в первые дни войны до Купянска, Запорожья, Херсонской операции, Бахмута и т.д. Ряд бойцов ПКК награждены украинскими государственными наградами. К сожалению, есть и белорусские солдаты и командиры, сложившие жизнь в борьбе с российским агрессором. Эти люди уже стали новейшими героями Беларуси. Вечная им память и уважение!

Полк Калиновского – ядро армии новой Белоруссии

За два года войны через учения, службу и боевые действия прошла не одна тысяча белорусов. Эти люди могут возглавить освободительные отряды в городах и поселках Беларуси в подходящее время. Ведь без участия широких масс режим Лукашенко не падет. Однако эти массы нужно будет кому-то организовывать и вести за собой. Сегодняшние бойцы Полка уже завтра смогут стать командирами, лидерами, проводниками на родной земле. Далее калиновцы – будущие инструкторы, ядро новой белорусской армии.

Нет армии без государства, а государства без армии. Именно этот тезис красной нитью проводит командование ПКК. В конце осени 2023 года в Киеве состоялась конференция «Путь к свободе», организованная Полком Кастуся Калиновского, где бойцы новейшей белорусской армии пытались донести эту истину до съехавшихся в Киев представителей белорусских демократических сил.

Экзистенциальная роль «Калиновцев»

Вопрос отношений Украины и Беларуси глубоко эксзистициальная. Наша историческая близость и добрососедство отягощены украинской кровью, которой Путин и Лукашенко щедро окропили белорусов. Боль и раны украинцев от пришедшей через Беларусь агрессии по-прежнему не затянулись. А российско-белорусская пропаганда делает все, чтобы как можно дольше сохранять эту пропасть между нами. Следовательно, будущее наших наций напрямую зависит от того, как мы ее преодолеем.

Своим героизмом, своею кровью белорусские добровольцы смывают клеймо поддержки агрессии против Украины – которое «благодаря» Лукашенко в глазах украинцев ложится на всех белорусов.

Полк Калиновского показывает украинцам, что есть другие белорусы. А белорусам – что будет другая Беларусь. ПКК ломает стереотипное представление, этот российский псевдоисторический нарратив о белорусах и Беларуси. И, напротив, Полк прописывает военную героику новой белорусской нации, напоминая своими делами о рыцарском прошлом.

От имени Общественной организации «Центр белорусских коммуникаций» поздравляю командование и бойцов Полка имени Кастуся Калиновского со второй годовщиной со дня создания подразделения. Желаю крепкого здоровья, точных выстрелов и успешно выполненных задач.

Желаю победы Украины и освобождения Беларуси. Продолжаем вместе приближать час наступления добрососедства между нашими государствами на основе идей свободы и взаимоуважения.

Максим Плешко, руководитель ОО «Центр белорусских коммуникаций», специально для Charter97.org

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