Путина поставили перед дилеммой 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

9.03.2024, 10:51

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Макрон пошел ва-банк.

Появились детали «плана Макрона» по потенциальной отправке армии в Украину.

Согласно ним, французские военные придут на помощь ВСУ в случае прорыва фронта в сторону Одессы или Киева.

При этом французский президент заверил своих приближенных, что «никаких границ и красных линий нет», а Кремлю «ни в коем случае нельзя позволить одержать военную победу над Украиной».

От былого желания «сохранить Путину лицо» не осталось и следа.

Напомним, ранее стало известно о том, что французские власти рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины.

Макрон предложил дать им возможность пересекать украинскую границу, «чтобы поставить перед Путиным стратегическую дилемму».

Европа, несмотря на откровенное вредительство ряда политиков от республиканской партии США, начинает осознавать: российский диктатор почувствовал вкус человеческой крови и пределов у его безумия нет.

Если Путина не остановить, то он поведет оккупационные войска и на Прибалтику, и на Германию, и далее по списку.

Мы имеем дело с психопатом и любые переговоры с ним бессмысленны.

Поможет исключительно жесткий ответ, да такой, чтобы угомонил раз и навсегда.

Телеграм-канал «Запретное мнение»