Стали известны имена архитекторов, задержанных во время массовой облавы в Минске 9.03.2024, 10:58

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Они находятся в СИЗО-1 по улице Володарского

Правозащитные организации признали четырех человек — Романа Забелу, Илью Полонского, Максима Назарчука и Дарью Мандик — политзаключенными.

Они обвиняются по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»).

Политзаключенные — это архитекторы, которых задержали в результате рейдов силовиков в феврале.

Сейчас Роман, Илья, Максим и Дарья находятся в минском СИЗО-1 по улице Володарского.

Напомним, что 14-16 февраля в Минске произошли массовые задержания и обыски среди архитекторов. Часть из задержанных получила сутки, сейчас стали известны имена тех, на кого заведены уголовные дела.

По одной из версий, основанием для задержания специалистов стала фотография с маршей в 2020 году. Во время протестов архитекторы и проектировщики шли по Минску отдельной колонной.