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В Беларуси начались серьезные проблемы с ЕРИП

  • 9.03.2024, 11:19
  • 1,924
В Беларуси начались серьезные проблемы с ЕРИП

Клиентов в очередной раз предупредили о сбоях.

ЕРИП предупредил клиентов, что в предстоящее воскресенье, 10 марта, клиенты могут столкнуться с проблемами в работе его контакт-центра. Об этом сообщается на сайте организации.

«10 марта в период с 9.00 до 1720 возможна краткосрочная недоступность контакт-центра ЕРИП (на периоды до двух часов), в связи с проведением комплекса электромонтажных работ», — сообщает организация.

На прошлой неделе в ЕРИП также проводили технические работы. Тогда в организации предупреждали, что будут недоступны регистрация новых пользователей в Межбанковской системе идентификации (МСИ) и при аутентификации через эту систему.

У ЕРИП также были технические работы и 22 февраля.

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