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Данилов: Германия пронизана российскими шпионами

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  • 9.03.2024, 11:23
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Данилов: Германия пронизана российскими шпионами

Это чревато новой утечкой секретной информации.

Германия остается уязвимой к российскому влиянию. На территории государства продолжает действовать целая сеть российских шпионов, что чревато утечкой секретной информации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает The Times.

Поэтому, по его словам, к российским пропагандистам попал разговор немецких офицеров, обсуждавших передачу ракет Taurus Украине. Также чиновник предположил, что этот «слив» не последний.

«Мы неоднократно предупреждали наших партнеров о шпионской сети россиян, очень активно действующих в Германии», – отметил Данилов.

Он пояснил, что действующие в Германии сегодня российские агенты являются потомками оперативников РФ времен Холодной войны, которые «рыскали» там еще с 1989 года, до падения Берлинской стены.

«Страна очень уязвима к российскому влиянию, и это связано с их прошлым наследием и сотрудничеством между немцами и россиянами до полномасштабной войны в Украине», – констатировал Данилов.

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