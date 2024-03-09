Турне сомнительного миротворчества 9.03.2024, 11:53

С чем ездил китайский посланец в Москву, Киев и Евросоюз.

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил Россию, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, а также Польшу, Украину, Германию, Францию. Это второй раунд, как назвали в самом Китае, челночной дипломатии после длительного дипломатического затишья. Как и прошлогоднее весеннее турне, визит сопровождался низкими ожиданиями и скептицизмом в отношении настоящих миротворческих намерений Пекина, пишет для zn.ua эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталия Бутырская.

Китаю все сложнее находиться в дипломатическом шпагате между показательной «нейтральностью» в российско-украинской войне и сближением с РФ. Прошлогоднее позерство с «мирными предложениями об урегулировании украинского кризиса» оказалось неубедительным, вместо этого европейцы ждут от Пекина реальных шагов по укрощению Путина и призывают принять участие в Формуле мира Украины и Глобальном саммите мира. Более того, над Китаем нависла вполне серьезная угроза вторичных санкций, и первые шаги в этом направлении уже сделаны: ЕС внес в 13-й пакет санкций три китайские компании, подозреваемые в военных связях с РФ. Впрочем, игнорировать роль Пекина, учитывая его геополитический вес и близкие отношения с РФ, не кажется возможным.

Накануне поездки пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заметила: «Основная цель следующего раунда челночной дипломатии — достижение консенсуса о прекращении огня и прокладывании пути к мирным переговорам». Выглядит так, что, даже осознавая безуспешность этих усилий (если учесть недавние слова главного дипломата КНР Ван И, что сейчас «не существует созревших условий для того, чтобы стороны вернулись за стол переговоров»), китайская сторона отважилась на очередную миротворческую миссию.

Причин для восстановления китайской дипломатической активности можно выделить несколько.

Во-первых, Китай надеется использовать так называемую усталость от войны, чтобы усадить стороны за стол переговоров. И если в прошлый раз он пытался возглавить призывы к миру со стороны Глобального Юга, то сейчас хочет воспользоваться обеспокоенностью и растерянностью европейских стран из-за задержки военной помощи Украине со стороны США и неуверенности в американской поддержке в будущем. Это подтвердил главный дипломат КНР Ван И на пресс-конференции для китайских и иностранных журналистов несколько дней назад: «Во время недавнего участия в Мюнхенской конференции стало ощутимо: все больше и больше людей начали беспокоиться, что украинский кризис может привести к общим потерям или последствиям, когда потеряют все. Если мирные переговоры не смогут быть открыты, недоразумения и неправильные суждения будут накапливаться и приведут к большему кризису».

Во-вторых, Пекин, который заинтересован в расколе Североатлантического альянса и неоднократно призывал Европу к «стратегической автономии» от США, рассматривает реальность такого развития событий, принимая во внимание нынешние политические дискуссии в США и позицию Трампа, имеющего большие шансы стать президентом страны. В этой ситуации Китай усматривает возможность получить влияние на формирование европейской архитектуры в сфере безопасности и на Европу в целом.

В-третьих, переговоры и замораживание конфликта дадут возможность снять давление с китайско-российских торговых отношений. Китайской власти приходится оправдываться, что «торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено на какую-либо третью сторону». Пекин очень раздражают «незаконные односторонние санкции против китайских компаний». Во время посещения Брюсселя китайский спецпредставитель подчеркнул: «Китай решительно выступает против включения ЕС китайских предприятий в последний список санкций против РФ, призывая ЕС безоговорочно отменить список китайских предприятий и вернуться на правильный путь диалога и консультаций с Китаем».

В-четвертых, с точки зрения Китая, сейчас РФ находится в более выгодной стратегической позиции. Китайские эксперты и СМИ пишут о «перехвате инициативы Россией на поле боя», устойчивости российской экономики и крепких позициях Путина при власти, в отличие от Украины и западных партнеров, страдающих от недостатка ресурсов и неуверенности в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. На их взгляд, это создает благоприятные условия для Китая склонить Украину и Запад к большей сговорчивости в продвижении мирных переговоров.

В-пятых, Пекин находится под давлением западных стран, побуждающих его приложить усилия для прекращения войны. Один из шагов на этом пути — стремление привлечь его к участию в Формуле мира. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что очень хотел бы, чтобы Китай был привлечен к Формуле мира и принял участие в саммите лидеров, ввиду его «большой роли в мире».

Китай оказался в ситуации, когда ему непросто найти причину для отказа или проигнорировать это приглашение: в работу включились не только украинские дипломаты, но и западные. Кроме того, Игнацио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, которая будет принимать Глобальный саммит мира, лично передал приглашение китайской стороне во время визита в Пекин. Отказать Швейцарии непросто: Китай хочет восстановить испорченные отношения с Европой через отдельные страны, — и Швейцария одна из них.

Перед саммитом в Давосе китайский премьер-министр Ли Цян посетил страну с официальным визитом, который назвал «началом обмена на высоком уровне между Китаем и Европой». Также этом году планирует визит в Европу и Си Цзиньпин. Президент Александар Вучич сообщил, что получил подтверждение о визите китайского лидера в Сербию. Пока о других странах информации нет, только слухи, что одним из пунктов маршрута может стать Франция. Очевидно, что для успешного проведения этого вояжа нужно подтвердить положительное реноме Китая.

Впрочем, дружба с Россией, имеющая глубокий стратегический расчет, а также свое противостояние с США, через призму которого Пекин рассматривает российско-украинскую войну, не позволяют Китаю принять согласование мира по украинским правилам и допустить поражение Москвы.

Московское эхо в Пекине

По результатам визита Ли Хуэя в Москву, ставшую первым пунктом в его миротворческом турне, российское МИД издало короткое резюме, в котором отмечалось: «Какое-либо урегулирование невозможно без участия РФ и учета ее интересов в сфере безопасности. Ультимативные требования к России, продвигаемые Киевом и Западом, и связанные с ними диалоговые форматы лишь вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой».

В своем коммюнике китайское МИД этот пункт не обнародовало, а только прибегло к общим фразам, что «какой-либо конфликт наконец должен быть урегулирован путем переговоров». При этом подчеркивается, что заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, с которым встречался Ли Хуэй, согласился с тем, что кризис в Украине в конечном итоге должен быть решен путем переговоров, и оценил уникальную и конструктивную роль Китая в этом смысле.

Но российская позиция была сразу услышана и одобрена КНР. Главный дипломат КНР Ван И во время упоминавшейся уже встречи с журналистами подчеркнул: «Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех мирных планов».

Таким образом, Пекин не только помогает России нивелировать усилия Украины и западных партнеров по созданию платформы для продвижения справедливого мира на условиях Украины, пострадавшей от российской агрессии, но и находит аргумент для себя, чтобы не участвовать в украинском формате. Китай неоднократно допускал двойные стандарты в отношении российско-украинской войны, оправдывая действия РФ «историческими факторами» и «законными проблемами безопасности», поэтому нынешние заявления лишь подтверждают, что китайское «миротворчество» работает в пользу России.

Визит китайского спецпредставителя в Брюссель и европейские столицы указал на глубокие расхождения между ними в вопросах войны. «Посредничество и поиск консенсуса» со стороны Пекина, направленные на то, чтобы нащупать готовность пойти на уступки Москве, натолкнулись на оговорки относительно поддержки РФ. В штаб-квартире ЕС и других европейских столицах подтвердили непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули, что война России является экзистенциальной угрозой для собственной безопасности сообщества, поэтому позиция КНР в отношении войны неизбежно влияет на их двусторонние отношения.

Европейские руководители призвали Китай не оказывать политическую, экономическую и военную поддержку Москве, а также принять эффективные меры в рамках своей юрисдикции для сдерживания значительных объемов товаров двойного назначения и передовых технологий, экспортируемых из КНР в ВПК России. Кроме того, китайскому представителю в который раз повторили, что ждут от Пекина реальных шагов по возвращению похищенных украинских детей, обеспечению ядерной безопасности, в частности Запорожской АЭС, и т.п.

Учитывая ограниченные двусторонние контакты с официальным Пекином (не по вине Украины), в Киеве китайского представителя проинформировали о ситуации на фронте, российских потерях, массированных ракетных атаках на гражданскую инфраструктуру, нарушении прав гражданских и военных, военных преступлениях РФ, а также подробно остановились на десяти пунктах Формулы мира, к реализации которой в очередной раз пригласили Китай. Во время встречи визитеру из Поднебесной продемонстрировали обломки использованной военными РФ северокорейской ракеты, а также рассказали об использовании составных частей из третьих стран (КНР — одна из них) для производства ударных БпЛА «Шахед», разведывательных дронов, ракет, навигационных систем и пр. Учитывая то, что китайцы нервно отреагировали на внесение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции их компаний в список спонсоров войны, очень важно поднимать вопросы участия китайских компаний в поддержке российской военной машины в той или иной форме на личных встречах и указывать на то, что в Украине эти случаи известны и фиксируются.

Очевидно, что Китай помогает РФ навязывать пророссийскую повестку дня в вопросах, касающихся войны и ее глобальных последствий. Следовательно, все его миротворческие действия не направлены на достижение справедливого мира для Украины. Китай, как и РФ, пытается найти брешь в европейском единстве по поддержке Украины и готовности к компромиссам, поэтому важно, во-первых, чтобы позиция европейских партнеров и Украины была четкой и принципиальной, во-вторых, Китай должен понимать, что поддержка РФ ведет к негативным последствиям.