В Минске на торги выставили квартиру, в которой прописаны люди 1 9.03.2024, 12:18

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Ее стоимость превышает 500 тысяч рублей.

На аукционе на площадке «БелЮрОбеспечение» на повторные торги выставили арестованную квартиру на проспекте Победителей в Минске. Ее стоимость превышает полмиллиона рублей. Ранее это жилье уже выставляли несколько раз на торги, пишет «Зеркало».

Четырехкомнатная квартира, которую продают на аукционе, находится в доме № 57 на проспекте Победителей в Минске. Это рядом с гостиницей «Виктория». Ее площадь — почти 125 квадратных метров. Есть обременения: в квартире зарегистрированы два человека, она в ипотеке, а в данный момент жилье арестовано. Начальная цена имущества — 509 464,2 рубля. Эту недвижимость за такую же сумму пытались продать в августе 2023 года, а, а в сентябре ее выставляли на повторные торги.

Повторные торги намерены провести 26 марта.