«Никаких красных линий»: почему Макрон хочет ввести войска в Украину и как партнеры относятся к этой инициативе 2 9.03.2024, 12:36

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Президент Франции объявил о новых шагах в поддержку Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предполагает возможность введения своих войск в Украину и говорит об усилении гарантий безопасности. Эксперты считают, что французский президент стремится заручиться широкой поддержкой всех политических партий в парламенте, а не единолично принимать сложные решения.

ТСН собрал все, что известно о намерениях Макрона ввести войска в нашу страну.

Эмманюэль Макрон во время состоявшегося 26 февраля саммита в Париже допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

По словам французского лидера, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса об отправке войск НАТО пока нет.

Впоследствии Макрон, выступая во время встречи с руководителями политических партий, подчеркнул, что Франция не намерена устанавливать "никакие ограничения" в своей поддержке Украины.

- Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но отбрасывать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — цитирует Макрона AFP. — Мы убеждены, что поражение России нужно для безопасности и стабильности в Европе.

Он уточнил, что не говорил о том, что Франция поддерживает эту позицию. "Я просто говорю, что это назвали одним из вариантов".

Макрон напомнил, что два года назад много говорили, что "мы будем предлагать спальные мешки и каски. А сегодня они говорят, что нам нужно работать быстрее и упорнее, чтобы получить ракеты и танки".

Французский лидер также объявил о создании новой коалиции, которая будет снабжать Украину "ракетами и боеприпасами средней и большой дальности".

Какие именно и когда это будет – не уточняется.

А министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подчеркнул, что Францию и Европу в целом ждет "множество последствий" в случае, если Российская Федерация победит Украину.

Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что во время встречи с руководителями партий Макрон обсуждал потенциальный сценарий, при котором могут быть введены войска для Украины.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что гипотеза об отправлении боевых наземных войск в Украину не "поставлена на стол".

По его словам, Франция может отправить войска в Украину, но не с целью воевать.

- Только для разминирования, обучения украинских военных или проведения других небоевых операций. Это один из вариантов поддержки Киева в войне с Россией, — отметил он.

Что пишут СМИ

Франция рассматривает возможность отправки своих солдат в Украину, но только для проведения небоевых задач. Об этом пишет Вfmtv.

Другая французская газета L'Inpendant со ссылкой на главу Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя утверждает, что президент Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине, спровоцировав военную интервенцию в эту страну. Об этом якобы Макрон заявил на встрече с лидерами французских партий.

Затронули слова Макрона и Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков традиционно заявил, что появление войск НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

- В этом случае уже надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и осознавать. И спрашивать, отвечает ли их интересам, а главное — интересам граждан их стран, — сказал он.

Не сдержался и Дмитрий Медведев.

- Макрон заявил: "Нет больше красных линий, нет больше ограничений" о поддержке Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции, — написал экс-президент РФ.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Телеграм-канале отметил, что для реализации этой идеи необходимы определенные условия. В частности, постоянное прекращение огня и координация всех действий с союзниками по оккупированным территориям, что будет означать дальнейшее разрешение конфликта только политическим путем.

- Если это решение будет принято и реализовано до полной деоккупации, то это создаст почти классический "корейский" сценарий с присутствием сил с обеих сторон, — отметил он.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко говорит, что Макрон берет на себя главенство в вопросе коалиции действия, необходимого для победы над Россией.

- Инструкторы, которые будут помогать в обучении или оперировании теми или иными системами, и непосредственно армия, которая будет участвовать в боевых действиях — это две большие разницы. Но в целом Эммануэль Макрон на себя взял очень непростую задачу. Он действует в современных условиях так, как было гораздо проще действовать во время Второй мировой войны. Ведь нацистскую Германию победили в период Второй мировой войны совместно коалицией. Это первый шаг, — сказал он.