Топ-4 фильма, которые можно посмотреть с детьми 1 9.03.2024, 12:51

Семейный просмотр фильмов - это всегда душевно и атмосферно.

В выходные родители имеют прекрасную возможность провести больше времени с детьми и посмотреть вместе интересные фильмы. «Кино 24» отобрало 4 особых кинолент, которые будут по душе как детям, так и взрослым.

«Полицейский пес», 2018

Это остроумная детская комедия о полицейской собаке и детективе ФБР, которые вместе расследуют серьезное и одновременно запутанное дело о контрабанде редких животных.

По сюжету, местный детектив вынужден работать с болтливой собакой Максом. Для того, чтобы раскрыть это дело, им нужно под прикрытием выступить в роли участника и дрессировщика на престижной выставке собак в Лас-Вегасе, где они знакомятся с колоритной компанией разговорчивых собак, которые помогают им на этом пути. Узнайте, как полицейская собака и агент ФБР справлялись с трудностями их спецзадания в Лас-Вегасе, посмотрев фильм.

«Приключения Паддингтона 2», 2017

Во второй части увлекательного фильма зритель увидит продолжение невероятной истории милого мишки Паддингтона в Лондоне.

По сюжету, Паддингтон хорошо обустроился в семье Браунов. Однако, он все же скучает по своей любимой тетушке Люси. Паддингтон хочет передать ей подарок – уникальную антикварную книгу о Лондоне. Она является достаточно дорогой, поэтому мишка находит работу и собирает деньги.

Каково же было разочарование Паддингтона, когда он услышал от владельца магазина, что на днях произошла кража со взломом и отложенная для него книга бесследно исчезла.

Возмущенный несправедливой судьбой, мишка решает разобраться в этой ситуации и найти вора.

«Патрик», 2018

Главная героиня киноленты – молодая, симпатичная учительница по имени Сара. У девушки есть немало проблем по работе и неудачи в личной жизни. Ее жизнь проходит в постоянном движении и хаосе. Последнее, что хотела бы главная героиня – это еще за кем-то ухаживать. Однако, ее бабушка имеет другое мнение на этот счет. Поэтому, она отдала своей внучке очень капризного и вредного песика по кличке Патрик. Эта собака знает, как испортить жизнь Саре, постоянно ставя ее в неудобные положения. Однако она заставляет Сару много над чем задуматься.

«День «Да», 2021

Сюжет фильма рассказывает историю обычной американской супружеской пары Торесс и их 3 детей. Устав от отказов, потомки предлагают родителям провести выходные по-другому. Всего на день родители Элисон и Карлос должны забыть о всевозможных запретах и соглашаться на то, что предлагают их дети. Главные герои попадают во много курьезных ситуаций из-за такой авантюрной затеи.

Выбирайте киноленту, которая вам больше всего понравилась, и смотрите ее вместе с вашими детьми. Приятного просмотра!Топ-4 фильма, которые можно посмотреть с детьми

Семейный просмотр фильмов - это всегда душевно и атмосферно.

В выходные родители имеют прекрасную возможность провести больше времени с детьми и посмотреть вместе интересные фильмы. («Кино 24» https://kino.24tv.ua/ru/chto-posmotret-s-detmi-na-kanikulah-opisanie-onlajn-trejlery-filmov-kino_n2510930) отобрало 4 особых кинолент, которые будут по душе как детям, так и взрослым.

«Полицейский пес», 2018

Это остроумная детская комедия о полицейской собаке и детективе ФБР, которые вместе расследуют серьезное и одновременно запутанное дело о контрабанде редких животных.

По сюжету, местный детектив вынужден работать с болтливой собакой Максом. Для того, чтобы раскрыть это дело, им нужно под прикрытием выступить в роли участника и дрессировщика на престижной выставке собак в Лас-Вегасе, где они знакомятся с колоритной компанией разговорчивых собак, которые помогают им на этом пути. Узнайте, как полицейская собака и агент ФБР справлялись с трудностями их спецзадания в Лас-Вегасе, посмотрев фильм.

«Приключения Паддингтона 2», 2017

Во второй части увлекательного фильма зритель увидит продолжение невероятной истории милого мишки Паддингтона в Лондоне.

По сюжету, Паддингтон хорошо обустроился в семье Браунов. Однако, он все же скучает по своей любимой тетушке Люси. Паддингтон хочет передать ей подарок – уникальную антикварную книгу о Лондоне. Она является достаточно дорогой, поэтому мишка находит работу и собирает деньги.

Каково же было разочарование Паддингтона, когда он услышал от владельца магазина, что на днях произошла кража со взломом и отложенная для него книга бесследно исчезла.

Возмущенный несправедливой судьбой, мишка решает разобраться в этой ситуации и найти вора.

«Патрик», 2018

Главная героиня киноленты – молодая, симпатичная учительница по имени Сара. У девушки есть немало проблем по работе и неудачи в личной жизни. Ее жизнь проходит в постоянном движении и хаосе. Последнее, что хотела бы главная героиня – это еще за кем-то ухаживать. Однако, ее бабушка имеет другое мнение на этот счет. Поэтому, она отдала своей внучке очень капризного и вредного песика по кличке Патрик. Эта собака знает, как испортить жизнь Саре, постоянно ставя ее в неудобные положения. Однако она заставляет Сару много над чем задуматься.

«День «Да», 2021

Сюжет фильма рассказывает историю обычной американской супружеской пары Торесс и их 3 детей. Устав от отказов, потомки предлагают родителям провести выходные по-другому. Всего на день родители Элисон и Карлос должны забыть о всевозможных запретах и соглашаться на то, что предлагают их дети. Главные герои попадают во много курьезных ситуаций из-за такой авантюрной затеи.

Выбирайте киноленту, которая вам больше всего понравилась, и смотрите ее вместе с вашими детьми. Приятного просмотра!