За сколько часов теперь белорусы проходят границу с ЕС? 9.03.2024, 13:06

На границе с Польшей в очереди может стоять 40 автобусов.

Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с беларуской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). После этого ожидаемо выросли очереди в других пунктах пропуска на границе с Евросоюзом, в том числе в Бресте.

Еще 29 февраля в некоторые время дня автобусных очередей в пункте пропуска «Брест» не было вообще. Ситуация начала меняться в пятницу, 1 марта. А уже с утра воскресенья, 3 марта, очереди из автобусов на границе с Польшей не исчезают.

Пиковые показатели зафиксированы в 18 часов 7 марта. Тогда выезда из Беларуси ждали сразу 40 автобусов и маршруток. Вероятно, 40 — максимальный показатель счетчика Госпогранкомитета Беларуси. Поэтому автобусов в очереди могло быть гораздо больше, отмечает bgmedia.site.

Как изменились автобусные очереди на границе с Польшей

В начале прошлой недели в будние дни автобусных очередей обычно не было. В пиковые часы перед пунктом пропуска «Брест» собиралось от 2 до 5 автобусов. Максимальный показатель на прошлой неделе до закрытия двух пунктов пропуска на границе с Литвой — 8 автобусов.

Очереди в пункте пропуска «Брест» 29 февраля 2024 года. Данные ГПК Беларуси

Двумя неделями ранее особых очередей также не наблюдалось. В период с 19 по 23 февраля максимальная очередь составляла 10 автобусов. При этом в некоторые часы проезд был свободен.

В марте ситуация кардинально изменилась. 7 и 8 марта в очереди регулярно стоят от 20 до 40 автобусов и маршруток.

Рост очередей на границе из Польши обусловлен тем, что после закрытия Литвой пунктов пропуска «Котловка» и «Привалка» часть автобусов и маршруток, которые ехали в Польшу через Литву, были вынуждены переложить маршрут через «Брест», который, напомним, остается единственным действующим пунктом пропуска на границе с Польшей, предназначенным для пассажирского движения.

Что пишут в приграничных чатах о прохождении границы с Польшей на автобусе

В приграничных чатах беларусы регулярно публикуют отчеты о прохождении границы с Польшей. Для примера приведем несколько отчетов людей, которые проходили границу сегодня, 8 марта (оригинальная орфография и пунктуация сохранены).

«4:55 приехали к пропускному пункту. 5:20 Проехали за шлагбаум. 8:15 прошли бел граница. 13:05 заехали на мост. 13:20 пересели в другой автобус — первый в очереди (перед нами 5 автобусов было). 13:35 — прошли мост. 15:40 — встали к полякам на границу. 16:15 прошли поляков. 17:20 выехали из-за шлагбаума. Итого 12,5 часов».

«Автобусы еле двигаются. Простояла 13 часов до РП. на 100 метровке 4 часа ждали».

Еще в середине недели границу на автобусе можно было пройти за 6–7 часов. После того, как в очереди теперь стоят минимум 20 автобусов и маршруток, на прохождение границы уже требуется около 12 часов.

При этом в чатах нашли советы, как пройти белiруcско-польскую границу быстро. Там советуют добираться из Варшавы в Тересполь на поезде, как и из Минска в Брест. А границу нужно пересекать на маршрутках, которые ездят из Бреста в Тересполь и обратно.