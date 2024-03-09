«В гостях всегда отказываюсь от тапочек» 9.03.2024, 13:17

Белоруски — о размерах обуви, которые сложно отыскать в магазинах.

Проблема в том, что обуви размера 42+ практически нет в женских магазинах. Onliner поговорил с белoрусками, для которых покупка обуви — особая тема.

Наталья, 31 год, 43-й размер ноги. «Белые туфли на свадьбу так и не смогла найти»

— Проблемы с обувью были столько, сколько себя помню. В детстве я росла очень быстро и моя нога вместе со мной. Однако стопа удлинялась, но не набирала полноту. В детских отделах найти обувь уже не могли, а взрослая мне была слишком широка. Лет в 13 моя нога стала 41−42 размера. Кстати говоря, обувь на каблуке почему-то всегда была чуть больше, чем на плоском ходу. Поэтому лет до 23 я почти всегда, особенно в холодное время года, гоняла на каблуках. С ростом 180. (Смеется.)

Летом было проще найти какие-то босоножки, унисекс-кеды, тем более кроссовки — раз плюнуть. А вот белые свадебные туфли я так и не нашла. Пришлось купить красные и под них такое же платье. Зато не как все. (Смеется.)

Когда Наталья набрала вес, нога стала еще больше. К 28 у нее был полноценный 43-й. На выручку пришла мужская обувь. Из женского брала любую, которая надевалась на ногу, а потом еще месяц разнашивала. После такого опыта Наталья уверена: любая жидкость для растягивания обуви — чушь. И спустя время девушка от таких экспериментов решила отказаться. Теперь ищет обувь на маркетплейсах — строго под свой размер. Причем никогда не экономит: обуви должно хватать на несколько сезонов, чтобы не пришлось проходить через поиски снова.

— Последняя обида, которая до сих пор актуальна, — я очень захотела себе казаки на среднем каблуке. Красивые, женские. Единственного производителя нашла за границей, откуда нет доставки в Беларусь. У нас обращалась ко многим обувным ателье — шьют только до 41-го. Я до сих пор не смирилась с этим.

Анна, 30 лет, 43-й размер ноги

— Когда я еще была подростком и мы с отцом ходили покупать вместе обувь, продавцы всегда думали, что мы ищем для него. И хоть мой размер сейчас 43-й, с этим все непредсказуемо. Как-то пришлось купить зимнюю пару даже 46-го — именно она подошла по размеру. Кстати, и с мужской обувью иногда возникают проблемы: 43-й может маломерить. Что касается комментариев, то «ластоногая» и «йети» — в порядке вещей. Хотя и рост высокий — 176. Вроде бы все пропорционально.

Екатерина, 23 года, 42-й размер ноги: «Даже кроссовки женские — исключительно на выход»

Как и у других обладательниц крупной ноги, проблемы с обувью у Кати начались в подростковом возрасте. Из нетипичного — вполне среднестатистический рост в 170 см. А еще — очень высокий подъем и широкая щиколотка.

— Когда знакомые узнавали мой размер ноги, начинали приставлять свою обувь к моей, чтобы убедиться, что я не вру. Были мелкие дружеские шутки про ласты или лягушачьи лапки, но меня это никогда не задевало. Однажды на природе моей подруге с маленькой ногой было не во что переобуться, и я дала ей одни из своих кроссовок. Учитывая всю миниатюрность ее фигуры, это выглядело очень смешно, как будто на нее надели ботинки клоуна. (Смеется.)

В школьный период обувь Кате выбирала мама: строгую и неудобную, но подходящую под форму. Зато после окончания школы девушка полностью отказалась от неудобных женских вариантов. В теплое время это тканевые кроссовки из мужского отдела. Женские модели — исключительно на выход. Еще одна любовь — походная обувь, которую Катя носит в холодное время года. Единственная пара на каблуках была надета всего раз — на выпускной.

— Могу сказать в целом, что проблема женской обуви — в очень узкой колодке и низком подъеме. Она же вообще не анатомическая! Моя нога туда просто не вмещается. Однако думаю, и девушкам с меньшим размером, но все равно широкой ногой, тоже неудобно, когда пальцы «в кучку».

В школьный период обувь Кате выбирала мама: строгую и неудобную, но подходящую под форму. Зато после окончания школы девушка полностью отказалась от неудобных женских вариантов. В теплое время это тканевые кроссовки из мужского отдела. Женские модели — исключительно на выход. Еще одна любовь — походная обувь, которую Катя носит в холодное время года. Единственная пара на каблуках была надета всего раз — на выпускной.

— Могу сказать в целом, что проблема женской обуви — в очень узкой колодке и низком подъеме. Она же вообще не анатомическая! Моя нога туда просто не вмещается. Однако думаю, и девушкам с меньшим размером, но все равно широкой ногой, тоже неудобно, когда пальцы «в кучку».

Как-то я видела бренд анатомической обуви — и это было волшебно. Она женская, но правильной формы, очень комфортная, хотя внешне несуразная. Не купила только из-за того, что она была из кожзама. Но я отношусь к выбору обуви только с одной позиции — удобства. Идею покупать на размер меньше, чтобы было красиво, совершенно не понимаю.

Надежда, 35 лет, 43-й размер ноги. «В гостях всегда отказываюсь от тапочек»

— Первое воспоминание на эту тему — когда классе в седьмом было очень модно носить сабо, а мы поехали на уже несуществующий рынок «Динамо» и смогли купить мне только какие-то шлепанцы. Я была разочарована. (Смеется.)

С 42-м размером ноги в подростковом возрасте Надя могла найти обувь только в Belwest. Потом в Минске появились точки с турецкой женской обувью до 44-го размера. А после девушка открыла для себя мир шопинга через каталоги «Отто». Методом проб и ошибок подобрала для себя испанского производителя, который шьет эстетичную обувь, и вопрос был решен. Однажды даже упрашивала в 7 утра открыть почту, только бы не упустить долгожданные ботфорты. В июне.

— Долго мой размер обуви был табуированной темой. Я ее ни с кем не обсуждала. Муж сам обратил внимание. У него, кстати, неполный 43-й — чуть меньше, чем у меня. Как-то я промахнулась с размером кед, и они перешли мужу. Кстати, в том, что касается кроссовок и ботинок, я могу ему сама спокойно подобрать пару, а он мне.

Ошибаться с размером обуви во время онлайн-покупок — с кем не бывало. Так и Надя однажды не разобралась с европейской и американской размерной линейкой и случайно заказала женские сапоги на каблуке 45-го размера. Если кто-то из девушек мечтает о такой паре — она готова передать в добрые руки.

В быту у Надежды есть одно правило, связанное с обувью: в гостях она всегда отказывается от тапочек.

— Обычно это обувь среднестатистического 38-го размера. А у меня в нее даже нога не влезает. Так, два пальца держатся. (Смеется.)

Мария, 29 лет, размер ноги 42,5

— Я просто ненавижу выбирать обувь. Это началось с подросткового возраста, когда был пик желания красиво одеваться. Помню, продавцы постоянно говорили фразу: «Ну чего вы хотите! Со своим размером вы лучше не найдете». Меня это очень раздражало.

В чем-то это и правда. Закрытых туфель у меня не было со времен школы. Даже на свадьбу это были босоножки с открытым задником. Ношу их уже 7 лет! Свисающая пятка — это тоже выход. (Смеется).

Но глобально жертвовать комфортом я не готова. Лучше неделю потрачу на поиски. Раньше выходом был магазин женской обуви с нестандартными размерами. Но качество там было несопоставимо с ценой. Один раз я даже не выдержала и в сердцах высказала, что они зарабатывают на нашей проблеме. Сейчас — немецкая обувь, там часто есть модели до 43-го. Но раскупают их очень быстро.

Эмилия, 18 лет, 42-й размер ноги: «В 18 лет целый список проблем с ногами»

Переживания по поводу размера ноги для Эмилии еще свежи. Она хорошо помнит период, когда вместо яркой обуви с бабочками, блестками или сказочными персонажами ей приходилось выбирать из черно-коричнево-бежевых классических женских моделей. Аналогичная проблема была и с одеждой — из-за высокого роста. На выпускной пришлось идти в обуви на плоской подошве. У юной девушки начали появляться комплексы, а нога только продолжала расти.

И Эмилия попала в классическую ловушку: раз в магазинах нет 42-го, нужно брать 41-й и разнашивать. Как итог — постоянные мозоли, проблемы с пятками и следы деформации косточки на большом пальце. И это в 18 лет. Носить мужскую обувь девушка пока не готова.

Все наши героини сходятся в одном: период ношения кроссовок — самое счастливое время в году. Хотя часто и приходится выбирать из небюджетных брендов. Но эти пары хотя бы существуют. А вот поиск зимней обуви — то еще испытание.

По словам Эмилии, производители женской обуви как будто даже не догадываются, что нога может вырасти больше 41-го размера. Хотя в ее окружении немало девушек с аналогичной проблемой — вплоть до 45-го.

Героинь для статьи журналисты искали через соцсети, однако на поиск откликнулся в том числе Андрей. Больше 15 лет он продает обувь на рынке. По его наблюдениям, за этот период девушек с большим размером ноги стало гораздо больше.

— Часто приходят девчонки и сразу смотрят в сторону мужских моделей. Обычно просят 42−43-й. Был рекорд: пришла женщина лет 50, 45-й ей поджимал, взяла 46-й. Как правило, если размер подошел, очень быстро рассчитываются и уходят. Возможно, стесняются, что продавец мужчина. Видно, что им как будто неловко. Часто не смотрят на модель: лишь бы размер подошел, — рассказал Андрей.